Gorenjska bo zacvetela v rdeči

September bo za občino Cerklje na Gorenjskem prazničen, zaznamovali ga bodo s prireditvijo Pozdrav jeseni z Gorenjskim nageljnom. Občina je gospodinjstvom v ta namen podarila 2000 sadik, za razdeljevanje so poskrbele članice Društva kmečkih in podeželskih žena Gorenjski nagelj Cerklje, ki ga vodi Andreja Bogataj.

Cvetoči nageljni Albine Atlija v Dvorjah

Prireditev bo potekala v Cerkljah kot uvod v občinski praznik. Nastopile bodo glasbene skupine Mambo Kings, Miran Rudan in Design ter Vili Resnik. Sicer pa ima že nekaj gospodinjstev v različnih krajih v občini na balkonih več let zares lepe cvetoče gorenjske nageljne. Kot pravijo cvetličarji, jim bolj ustrezata severna in vzhodna lega. Posebnost gorenjskega nageljna je, da ima čisto svoj vonj in svetlo rdeč cvet, v sredini pa sta dva bela krivčka.

2000 sadik so podarili občanom.

Že več let cvetijo tudi v Dvorjah, v bližini gradu Strmol. Radi se nastavljajo soncu, pravi Albina Atlija, zato so zanje najprimernejša okna in balkon z leseno ograjo na vzhodni strani hiše, kjer so zaščiteni pred dežjem. Goji jih že pet let. Najlepše cvetijo pri temperaturi 20 stopinj, lani jih je pri njej cvetelo več kot 350. Pred tremi leti sta Albina in Ante prejela občinsko priznanje za lepo cvetoče gorenjske nageljne.