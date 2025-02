Gorenjska banka razveselila 39 športnih klubov in nevladnih organizacij

Gorenjska banka je zato razvila donatorski projekt Srce za velike zgodbe, s katerim aktivno sodeluje pri razvoju aktualnih projektov na področjih varstva okolja in trajnosti, socialne vključenosti in humanitarne pomoči. Tako je 39 klubov in organizacij prejelo donacije v skupni vrednosti 100.000 evrov.

Več kot 100.000 evrov za boljšo kakovost bivanja po vsej Sloveniji

»V Gorenjski banki verjamemo, da trajnostni razvoj ni le strateška usmeritev, temveč odgovornost, ki jo imamo do naših zaposlenih, strank in širše skupnosti. Naše poslanstvo presega finančne storitve – želimo soustvarjati pozitivne spremembe in biti aktivni partner v razvoju družbe. S projektom Srce za velike zgodbe podpiramo pobude, ki pomagajo izboljšati kakovost življenja, zagotavljajo enake priložnosti za vse generacije in spodbujajo varovanje okolja. Ponosni smo, da lahko skupaj z našimi prejemniki donacij soustvarjamo zgodbe, ki bodo imele dolgoročen pozitiven vpliv. Vlaganje v trajnostne pobude pomeni vlaganje v prihodnost. Zato podpiramo projekte, ki ne le izboljšujejo lokalno skupnost danes, temveč imajo tudi dolgoročne učinke na prihodnje generacije,« je poudaril predsednik uprave Mario Henjak.

Gorenjska banka si prizadeva za dolgoročno trajnostno poslovanje, kar potrjuje tudi pridobitev certifikata za trajnostno poslovanje in podnebno ukrepanje Green Star, s katerim so napredovali med zelene voditelje in se pridružili najbolj trajnostno usmerjenim podjetjem v Sloveniji. S sodelovanjem pri različnih okoljskih in družbenih projektih potrjujejo svojo zavezanost varovanju okolja in družbeni odgovornosti.

S projektom Srce za velike zgodbe so podprli pobude, ki segajo od izobraževalnih programov za otroke in mladostnike, izboljšanja dostopnosti za ranljive skupine, do projektov, ki zmanjšujejo okoljski odtis in spodbujajo trajnostno potrošnjo. Tako Gorenjska banka krepi svojo vlogo kot odgovoren družbeni partner, ki ne le omogoča finančne storitve, temveč aktivno prispeva k boljši kakovosti življenja.

Predaje bonov so se udeležili predstavniki Društva paraplegikov Gorenjske, Zveze Anita Ogulin, Knjižnice Reči Ljubljana, PGD Brezje pri Tržiču, Zveze tabornikov Slovenije, Simbioze in Kranjskega gozdarskega društva.

Med tokratnimi prejemniki donacij so različne organizacije, od knjižnic in šol, do športnih klubov, humanitarnih organizacij in društev, ki delujejo na področjih, kot so socialna vključenost, izobraževanje, varstvo okolja, kultura in šport.

Naročnik oglasne vsebine je Gorenjska banka