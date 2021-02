Gorenak razkril plače svojih sodelavcev

FOTO: Gov.si

»Plače so vedno zanimiva tema, sploh plače funkcionarjev,« tako je na twitterju zapisal državni sekretar v kabinetu predsednika vladein na svojem blogu objavil septembrske plače funkcionarjev, ki so zaposleni v Kabinetu predsednika vlade. Zapisal je, da dela primerjavo z bruto plačami policistov za december 2020.Kot je iz njegove objave razvidno, želi poudariti, da je imelo decembra lani najmanj 20 zaposlenih v policiji višjo plačo od predsednika vlade. Predsednik vlade je imel septembra 2020 plačo 6.075,82 evra, od sedmega do drugega mesta so se razvrstili državni sekretarji, ki so imeli septembra plačo od 4.907,82 do 5.246,22 evra. Med njimi so Gorenak,inOb njegovi objavi so se komentatorji na twitterju začeli spraševati, ali je na mestu, da Gorenak primerja septembrske in decembrske plače. Na to ga je spomnila tudi, ki je Gorenaka pozvala, naj objavi, kakšne plače so v kabinetu imeli decembra. Gorenak je izziv sprejel in napovedal, da jih bo objavil v nekaj urah. Decembrske plače zaposlenih v kabinetu predsednika vlade so bile čez nekaj ur objavljene na vladni spletni strani. Decembrske plače zaposlenih v kabinetu so podobne septembrskim.