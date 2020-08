Gorenak po spornem tvitu: Gre za napad name

Pravi, da retvit ne pomeni odobravanje zapisa

»Omenjeni zapis sem retvital. Ni pa seveda nujno, da se v tvitosferi tisti, ki retvita nek tvit z njegovo vsebino tudi strinja. Precej bolj priročno orodje za strinjanje twitter ponuja v obliki »like-ov« torej »všečkov«. Z retvitom pa svoje sledilce opozorimo na stališče neke osebe, do določenega vprašanja, čeprav se z vsebino ne strinjamo.« Tako (nelektorirano) se je na sporno poobjavo tvita, da so slovenski CSD-ji leglo feministk, nedofukanih zafrustriranih žensk in poženščenih beta fantkov , na svojem blogu odzval državni sekretar v kabinetu predsednika vladeKo smo za pojasnilo in komentar v sredo prosili kabinet predsednika vlade, so nam tam odgovorili, da tvitov državnih sekretarjev ne komentirajo, a je kot kaže Gorenakov retvit nekatere tako razburil, da se je Gorenak odločil, da bo vse skupaj vendarle pojasnil na svojem blogu.Gorenak je v začetku zapisal, da je B, gre sicer za javnega uslužbenca, ki je na ministrstvu za notranje zadeve zaposlen kot pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, zapisal, kar je pač zapisal. »To je njegovo mnenje, ki sem ga z »retvitom« delil s svojimi sledilci, ne da bi se z njim vsebinsko strinjal. Svojim sledilcem sem torej prenesel stališče Boruta Jakopina do dela Centrov za socialno delo (CSD). Že ob prvem novinarskem klicu, ta se je zgodil kakšno uro ali dve po »retvitu«, sem videl, da bo ta delitev napačno razumljena in zlorabljena, zato sem »retvit« tudi umaknil. Vendar očitno ne dovolj hitro za »pozorne tviteraše«, ki so naredili posnetek zaslona in omenjeni »retvit« začeli širiti po družbenih omrežjih.«Gorenak je še dodal, da je zaradi tega na njegov elektronski naslov in v kabinet predsednika vlade prišlo kakšnih 10 novinarskih vprašanj, ob tem pa se je oglasila tudi Skupnost centrov za socialno delo, ki je zahtevala njegovo opravičilo. »Vse to me še bolj utrjuje v prepričanju, da gre za usklajeno akcijo dominantnih medijev in seveda anonimnih zaposlenih v Skupnosti centrov za socialno delo in napad name za nekaj, česar na mojem družbenem omrežju »twitter« ni več in pri čemer tudi ni šlo za vsebino, ki bi jo sam zapisal,« meni Gorenak.Za konec je še zapisal: »Vsem torej sporočam naslednje: »Moj »retvit« zapisa Boruta Jakopina ne pomeni mojega odobravanja besed, ki jih je zapisal. Predvsem sem upal, da ga bo javnost sprejela kot poziv k samooceni v primeru odvzema »koroških dečkov« starim staršem in v mnogih drugih primerih, ko javnost spremlja ravnanja posameznih zaposlenih na CSD-jih, ki ravnajo izjemno uradniško, brez posebno velike empatije. V takšnih izjemno težkih, včasih tudi tragičnih trenutkih, pa sta ravno sočutje in empatija prav tistih uradnikov, ki so vpleteni v situacije, še kako potrebna. Žalostno pa je tudi, da slovenski mainstream mediji – kot rečeno, po nareku globoke države – toliko pozornosti namenijo enemu retvitu, ki je bil umaknjen.«