V vasici Hrušovje nas pozdravita kosmatinca Bobi in Reks, takoj za njima se pojavi 71-letna Silva Trupej, v škornjih in s samokolnico pred sabo. Na kmetih dela ne zmanjka. Tukaj je odraščala, pred tremi tedni pa doživela požar, ki ji je vzel hlev in kozolec. Vzel je tudi del nje, od tega udarca si še ni opomogla. »Življenje me tepe ves čas. Ko si malce opomoreš, pa tole,« otožno pove. Povsod jo spremljata Reks in Bobi. S sosedom sta izvlekla živino »Okoli osme zvečer sva bili s sestro Darinko v kuhinji. Po stopnicah je pritekel Reks, kar butnil je skozi vrata, in začel cv...