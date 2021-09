Goreče vozilo zaprlo štajerko

Na štajerski avtocesti je zaradi gašenja vozila zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Celju. Nastaja zastoj, kije dolg približno dva kilometra.



Dvokilometrski zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil, dolga dva kilometra, je tudi na avstrijski strani predora proti Sloveniji. Predor proti Sloveniji občasno zapirajo.



Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane in Gruškovje. Na Dragonji se za vstop v Slovenijo čaka več kot dve uri.

