Gorazd V. Mrevlje: Nikoli mi ni bilo žal, da sem psihiater

Po dolgi bolezni se je poslovil priznani psihiater, sodni izvedenec in psihoterapevt primarij Gorazd V. Mrevlje. Veljal je za starosto slovenske psihiatrične stroke, ki je svoj poklic opravljal dolgih 45 let. Bil je avtor več učbenikov s področja psihiatrije, zadnjih osem let svoje kariere pa je tudi Center za mentalno zdravje na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Prav tako je bil predavatelj psihologije umetnosti na AGRFT. Za našo revijo Onaplus je večkrat delil pronicljive misli in svoja opažanja glede družbe in stroke, do katerih je ostal kritičen tudi v pokoju.

V intervjuju leta 2021 nam je denimo razkril: »Imamo vrhunske psihiatre, vrhunske posameznike v psihoterapiji, povezovanje med njimi pa bi morala biti naloga klinike. In to je moja osebna zamera vodstvu klinike. Zato stagniramo in ni perspektive ...«

