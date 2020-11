Gorazd Pretnar: Če pride virus na onkologijo, bodo mrtve vozili s kamioni

Priznani mikrobiolog Gorazd Pretnar, ki je zaposlen v koprski enoti Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, se na družbenih omrežjih pogosto obregne ob zapise t.i. teoretikov zarot, ki opozarjajo na preveliko paniko s širjenjem novega koronavirusa. Kritično se je odzval tudi na zapis neznanega avtorja Resnična resničnost, ki po elektronski pošti pošilja, da virus ni tako škodljiv kot so škodljivi ukrepi.

Državljan vs. Pretnar o domnevni škodljivosti mask

»Prenehajte vsiljevati to škodljivo nošenje mask. Maske povzročajo bolezni dihal in mnogi so mogoče ravno zaradi maske umrli,« je zapisal avtor.



Pretnar mu je odgovoril »Ta trditev o škodljivosti nošenja mask ne zdrži nobene znanstvene raziskave. So pa znanstveni dokazi o učinkovitosti, pred razširjanje cca 90% in cca 29% zaščita tistega ki jo nosi. In kadar imata sogovornika oba maski, in še primerno razdaljo dobro ščitita drug drugega. Žal mi je le, da niste tekom šolanja, osvojili vsaj eno stvar in to je spoštovanje in zaupanje v znanost.Vse kar imate na sebi, pred sabo in vse kar vas obdaja in ni zeleno, je plod znanosti, tudi kotiček v stranišču. Vljudno vas prosim, da prenehate s kritiko PCR in kritiko mask. Če pa vseeno vztrajate, zberite med sabo sredstva in izvedite nasprotne dokaze in predočite meritve,« mu je zapisal.

Državljan vs. Pretnar o stanju pred onkološkim inštitutom

Državljan, ki se ni podpisal, je dodal, da bolniki z rakom več ur čakajo pred onkološkim inštitutom na mrazu, se grejejo pod plinskim grelnikom. Nekateri po njegovih besedah bolni posedejo na pločnikih in čakajo, da pridejo na vrsto za obravnavo.



Pretnar mu je odgovoril: »Pamet vam je bila dana ob rojstvu, vidim pa, da mnogim ne dovolj. Če pride virus na onkologijo, bodo mrtve vozili s kamioni. Nekega resnega mraza se ni, zakaj pretiravate in dramatizirate. V tem času vsak normalno inteligenten in vzgojen z očetovo roko ne hodi na proteste širiti virus. Kar precej širitev je bilo na protestih, to vemo. Držite se ukrepov, zberite se, ostanite z minimalnimi stiki in ostanite zdravi«.