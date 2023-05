Goran Dragić rešuje dolenjske gasilce: nimajo niti stroja za pranje oblek

Minule dni je godoval sv. Florijan, bil je veteran rimske vojske, ki so ga 4. maja 304 z mlinskim kamnom okoli vratu v vrgli v reko, da je umrl. Sv. Florijan je bil in ostal zavetnik gasilcev, in ti so minule dni slovesno obhajali njegov god. Gasilci so vedno tu, da nam priskočijo na pomoč. Kjer je nesreča, tam so oni, da pomagajo. Da so še vedno premalo cenjeni in spoštovani, je dejstvo. Da določene zadeve nimajo financirane, kot bi morale biti, je prav tako jasno. Praviloma se tega država spomni, ko je že prepozno. Gasilci se morajo znajti po svoje. Tudi dolenjski so storili to, ob tem pa na...