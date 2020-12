Google razkriva: serija na Pop TV in virus Slovence najbolj zanimata

Tudi na svetovni lestvici največkrat iskanega je na prvem mestu koronavirus. Sledi iskanje izidov volitev, na tretjem mestu pa je Kobe Bryant. Na četrto mesto se je uvrstilo konferenčno orodje Zoom. Podobno je tudi pri najbolj iskanih novicah. Ljudje so najpogosteje iskali novice o koronavirusu, izidu volitev, Iranu in Bejrutu.

​Absolutna zmagovalka: serija Najini mostovi

Kaj smo v Sloveniji v letu, ki se izteka, najbolj iskali na Googlu? Iskalnik je tako objavil rezultate Leto v iskanju 2020, ki kažejo vpogled v leto, ki se izteka, in dogodke, ki so ga zaznamovali. Med najbolj iskanimi pojmi je seveda pričakovano koronavirus in s šolanjem na daljavo povezane Arnesove učilnice, na tretjem mestu pa je košarkar, ki je letos umrl.{embed_iframe} {/embed_iframe}Med najbolj iskanimi dogodki na Googlu so bile letos med Slovenci najbolj iskane ameriške volitve in zaradi fenomenalnih uspehovindirki po Franciji ter Španiji.In katere televizijske vsebine so pritegnile največ pozornosti? Absolutna zmagovalka je serija Najini mostovi, sledita ji turška limonada Jutranja ptica in mehiška telenovela Esmeralda. Slovenci pa so iskali tudi Dobrega zdravnika, Hišo denarja in Sanjskega moškega Hrvaške. Na lestvico so se uvrstili tudi Damin gambit, MasterChef Slovenija in Zadruga. Deseto mesto zaseda Kralj tigrov.{embed_iframe} {/embed_iframe}