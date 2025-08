Google AI Gemini napoveduje: Kdaj bo XRP dosegel 10 USD

Model Gemini je zmožen natančnih napovedi gibanja cen, še posebej pri večjih imenih, kot je XRP. V svoji zadnji napovedi je UI ocenil, da bi lahko XRP dosegel 10 USD prej, kot večina pričakuje. Pojasnil je tudi, kaj mora XRP doseči, da pride do tega mejnika.

A Gemini se ni ustavil le pri največjih altcoinih. Označil je tudi veliko manjše projekte, kot so MaxiDoge, Bitcoin Hyper in Snorter, za katere meni, da bi lahko vlagateljem prinesli celo večje donose kot XRP. Po oceni Google AI bi lahko HYPER zrasel za kar 3.100 % glede na trenutno ceno v predprodaji.

Gemini napoveduje, da bo XRP kmalu dosegel 10 USD

Gemini predstavlja prepričljiv načrt, po katerem bi XRP lahko dosegel 10 USD med koncem leta 2025 in začetkom 2026. Njegova teza je preprosta: če XRP nadaljuje razvoj uporabnosti, dobi odobritev spot ETF-a, in če splošni tržni pogoji ostanejo ugodni, potem imajo biki vse možnosti za uspeh.

Naslednji korak je ETF. UI napoveduje, da bi lahko XRP zrasel za 30–50 % v nekaj dneh po napovedi odobritve ETF-a, kar bi ga hitro potisnilo nad 9 USD. Po kratkem ohlajanju pa bi pritok institucionalnega kapitala lahko XRP potisnil nad 10 USD.

FOTO: Clickout Media LTD

Zakaj Gemini meni, da bi lahko bitcoin Hyper presegel XRP in dosegel 32x donos?

Gemini pa meni, da bi lahko bitcoin Hyper vlagateljem prinesel še večje donose, in to precej hitreje. Projekt je še vedno v fazi predprodaje, pri čemer je zbral že več kot 6 milijonov dolarjev, cena žetona HYPER pa znaša le 0,012475 USD.

Po oceni umetne inteligence bi to lahko pomenilo rast na 0,25–0,40 USD po lansiranju, kar bi bil do 32-kratni donos za zgodnje vlagatelje.

Razlog za tak optimizem je zgodba, ki stoji za projektom: varnost bitcoina s hitrostjo Solane. Njegovo omrežje druge plasti (Layer-2) bo omogočalo pametne pogodbe, DeFi in NFT-je, kar je vse, česar bitcoin sam po sebi nima.

FOTO: Clickout Media LTD

S kapaciteto do 65.000 transakcij na sekundo je projekt zasnovan za pravo zmogljivost, kar bi lahko končno sprostilo zaspano likvidnost bitcoina.

Poleg tega imetniki HYPER prejmejo 212-odstotni letni donos (APY) za staking, kar spodbuja zadrževanje kovancev namesto prodaje. V kombinaciji z nizko začetno ponudbo in zgodnjim zanimanjem večjih vlagateljev bo po lansiranju ponudba verjetno zelo omejena. Zato so ga analitiki portala 99Bitcoins označili za »najboljši kripto za nakup ta mesec«.

Po dolgoročni napovedi Geminija bi lahko bitcoin Hyper, če izpolni zastavljen načrt (glavna mreža, delujoče aplikacije in kotacije na borzah), do začetka 2026 dosegel tudi 1,25 USD.

Zakaj Gemini AI meni, da je MaxiDoge (USDMAXI) naslednji Dogecoin?

MaxiDoge je sodobna interpretacija memekovanca, ki združuje ikonični Doge meme z adrenalinskim svetom kripto trgovanja. V le nekaj urah po začetku predprodaje je zbral več kot 100.000 USD, kar jasno kaže na visoko začetno zanimanje vlagateljev.

Predprodajna cena žetona znaša zgolj 0,00025 USD, projekt pa temelji na omrežju Ethereum (ERC‑20). MaxiDoge izstopa s svojo kulturo ekstremnih strategij »pump and dump« ter z močno in angažirano skupnostjo.

Kaj MaxiDoge ločuje od konkurence? Ekipa načrtuje, da bo kar 25 % celotne ponudbe kovancev namenjene nagradam, dogodkom in pobudam za skupnost, kar naj bi spodbudilo dolgoročno sodelovanje med imetniki.

Med zanimivostmi so tudi t. i. »trading battles« – tekmovanja s finančnim vzvodom do 1.000×, ki vlagateljem ponujajo priložnost za visoke nagrade in vznemirljivo izkušnjo.

FOTO: Clickout Media LTD

Za vlagatelje, ki ciljajo na maksimalne donose, MaxiDoge ponuja izjemno visoke staking nagrade – trenutno kar okoli 2.513 % letno (APY). Ta donos spodbuja dolgoročno zadrževanje žetonov in s tem stabilnost celotnega ekosistema.

Kampanja MaxiDoge temelji na t. i. »lifestyle« pristopu, ki promovira slogan: »Pump. Squat. Trade.« Gre za projekt, ki združuje humor, ekstremno trgovanje in visoko donosne priložnosti in je s tem idealen za skupnost, ki želi iztržiti maksimum iz vsakega trenda.

Gemini AI označil Snorter Bot (USDSNORT) kot Telegram bota, ki prepozna varne transakcije in ščiti pred prevarami

Snorter Token (SNORT) se je začel kot zabaven memeprojekt na verigi Solana, a je hitro prerasel začetno podobo in se razvil v uporabni žeton z realno vrednostjo.

Srce ekosistema je Telegram bot, Snorter Bot, ki omogoča izjemno hitre in varne menjalne transakcije, samodejno zaznavanje novih žetonov (»sniping«), nastavljanje limitnih naročil in napredna zaščitna orodja pred prevarami.

Ocenjena vrednost projekta se giblje okoli 48 milijonov dolarjev, trenutna tržna kapitalizacija pa znaša približno 134 milijonov. S ponudbo okoli 1,1 milijarde kovancev in dnevnim prometom v višini več deset tisoč dolarjev Snorter že zdaj kaže znake zdrave likvidnosti.

FOTO: Clickout Media LTD

Napovedi za leto 2025 so zelo ambiciozne, ciljna cena do konca leta znaša okoli 0,65 USD, z možnostjo kratkotrajnega skoka nad 1 USD, če bo bot po uradni objavi pridobil širšo podporo in uporabnost. Uspešno delujoč produkt, kombiniran z rastjo skupnosti, bi lahko bil ključen sprožilec za ta premik.

Ekosistem SNORT že ponuja nadpovprečne staking nagrade, ki dosegajo do 184 % letnega donosa (APY), kar spodbuja dolgoročno zadrževanje kovancev. V načrtu so tudi razširitve na druge verige, kot so Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon in Base, ter uvrstitev na večje centralizirane borze. Vse to bi lahko v letu 2026 močno povečalo povpraševanje in vrednost žetona.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media LTD