Golobu uspel velik skok, Janša pada

Podpora vladi Roberta Goloba je narasla in je največja v zadnjih desetih mesecih. Podpira jo dobrih 35 odstotkov vprašanih, kaže anketa Mediane za POP TV. Vlade na drugi strani ne podpira več kot polovica vprašanih, še vedno narašča delež neopredeljenih. Med strankami še naprej vodi SDS, ki ji sledita Gibanje Svoboda in SD.

Vladi je v tokratni anketi podporo izreklo 35,1 odstotka vprašanih, kar je 1,2 odstotka več kot avgusta. Nekaj več kot polovica oz. 51,5 odstotka vprašanih vlade ne podpira, avgusta je delež znašal 53,3 odstotka. Delež neopredeljenih pa je z avgustovskih 12,8 odstotka skočil na 13,3 odstotka.

Gibanje Svoboda dobil 2 odstotka več

Med strankami še naprej vodi opozicijska SDS, ki ji je v tokratni anketi podporo izrazilo 21,7 odstotka anketiranih (avgusta 21,5 odstotka). Podpora največji vladni stranki Gibanje Svoboda se je z avgustovskih 15,1 odstotka zvišala na 17,1 odstotka.

Koalicijski SD je podpora z avgustovskih 6,8 odstotka narasla na 7,1 odstotka. Na četrtem mestu je še vedno NSi s 5,3-odstotno podporo (avgusta 4,4 odstotka). Sledita Levica, ki ji je podpora prav tako narasla na 4,4 odstotka (avgusta 4,1 odstotka), in Resni.ca, ki bi jo avgusta izbralo 2,5 odstotka volivcev, septembra pa 3,6 odstotka. Sledijo Demokrati s 3,1 odstotka. Pirate bi volilo 1,9 odstotka vprašanih, SNS 1,6 odstotka in Vesno 1,2 odstotka.

Pirc Musar ostaja na vrhu

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi ji prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han. Na tretjem mestu je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič zamenjala prvaka Demokratov Anžeta Logarja, ki je sedaj na četrtem mestu. Na peto mesto se je tokrat uvrstila evropska komisarka za širitev Marta Kos. Finančni minister Klemen Boštjančič je šesti, sedmo mesto pa je tokrat zasedla zunanja ministrica Tanja Fajon. Sledi ji evropski poslanec Vladimir Prebilič.

Nataša Pirc Musar je imela pred dnevi na zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku odmeven govor. FOTO: Eduardo Munoz Reuters

Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob se je z 19. mesta povzpel na 13. mesto, predsednik SDS Janez Janša pa je padel na 15. mesto. Minister za delo Luka Mesec je na 17. mestu, njegova sookordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko pa na 18. mestu.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV izvedel med 22. in 25. avgustom na reprezentativnem vzorcu 705 polnoletnih prebivalcev Slovenije.