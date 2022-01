Golobu sta se pridružila znana poslanska obraza

Na današnjem kongresu stranke Z.Dej bodo izvolili novo vodstvo. Kandidat za predsednika je nekdanji predsednik uprave Gen-I Robert Golob. Sam je to potrdil v ponedeljek, ko je povedal tudi, da je že član stranke. Podrobnosti svojega programa sicer za zdaj še ni razkril.

Kot je na ponedeljkovi novinarski konferenci Gen-I dejal Golob, bodo vse ostalo na kongresu najprej slišali člani stranke Z.Dej, saj da je to edino pošteno. Iz stranke pa so danes sporočili, da bodo na današnjem kongresu izvolili novo vodstvo stranke, med drugim predsednika, podpredsednika in svet stranke ter predvidoma potrdili spremembe statuta stranke. Več informacij pa je pričakovati v izjavi po končanem kongresu stranke.

Na kongresu tudi Sluga in Lep?

Kdo so posamezniki, ki bodo Goloba spremljali na njegovi politični poti, za zdaj ne razkriva. V zadnjih tednih se je sicer v medijih med drugim omenjalo nekdanjega novogoriškega župana Mateja Arčona, lani razrešenega predsednika uprave Elektra Ljubljana Andreja Ribiča pa tudi nepovezana poslanca Janjo Sluga in Jurija Lepa. Kot je v pogovoru za N1 v torek navedel Golob, pričakuje, da se bosta Sluga in Lep udeležila današnjega kongresa, potrdil pa je tudi, da sta že vstopila v stranko.

Janja Sluga je danes za STA pojasnila, da sta se s kolegom poslancem Jurijem Lepom »pridružila projektu, ki je popolnoma drugačen od vseh, ki v tem trenutku obstajajo«.