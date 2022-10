Golobu in Pahorju nižje, Klakočar Zupančičevi pa višje

Vodilni stranki, Gibanje Svoboda in SDS, sta po rezultatih zadnje oktobrske ankete, ki jo je za časnik Delo opravila Mediana, dobili skoraj enak rezultat kot septembra, prav tako ostaja podobno razmerje med poloma v parlamentu. Gibanje Svoboda bi volilo 29,2 odstotka vprašanih, največjo opozicijsko stranko SDS pa 21,9 odstotka vprašanih.

Za Gibanje Svoboda bi glasovalo 0,7 odstotka manj vprašanih kot septembra, SDS pa bi svoj glas tokrat dalo 0,2 odstotne točke več vprašanih.

Manj za NSi in SD, več za Levico

Pri strankah, ki so se zvrstile za njima, je nekoliko več odstopanj v primerjavi z mesecem prej. Tretje mesto je sicer ohranila NSi, a bi se zanjo tokrat odločilo 1,7 odstotne točke manj vprašanih, dobila bi 6,4 odstotka glasov. Tudi SD bi ostala na četrti poziciji, s pol odstotne točke manj. Zdaj bi SD obkrožilo 5,9 odstotka vprašanih. Je pa 0,8 odstotne točke pridobila Levica, za katero bi glasovalo 5,7 odstotka vprašanih.

Sledijo zunajparlamentarne stranke, in sicer Resni.ca s 3,2-odstotno podporo, Piratska stranka (1,7 odstotka), SLS (1,3 odstotka), Konkretno in Naša Prihodnost s po 1,1-odstotno podporo, SNS in Vesna s po 0,8 odstotka glasov in Naša dežela (0,5 odstotka).

Anketo je za Delo izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 3. in 6. oktobrom, sodelovalo pa je 719 anketirancev.

Neopredeljenih je 11,9 odstotka vprašanih, katero drugo stranko bi volil en odstotek, nobene 4,3 odstotka, 3,1 odstotka jih ni želelo odgovoriti, prazno glasovnico pa bi oddalo 0,2 odstotka vprašanih.

Za koalicijske stranke (Gibanje Svoboda, SD, Levica) bi se tokrat odločilo 40,8 odstotka vprašanih, kar je 0,3 odstotne točke manj kot septembra (41,2 odstotka), za opozicijske (SDS, NSi) pa 28,3 odstotka oz. 0,5 odstotne točke manj kot septembra (29,8 odstotka).

Delo vlade kot negativno ali zelo negativno ocenjuje 29,2 odstotka vprašanih, kot pozitivno ali zelo pozitivno pa 39,5 odstotka.

Delo državnega zbora je kot pozitivno ali zelo pozitivno ocenilo 34 odstotkov vprašanih, kot negativno ali zelo negativno pa jih ocenjuje 28,2 odstotka anketirancev.

Srednja ocena dela vlade trenutno znaša 3,09, kar je malenkost slabše od septembrske 3,22. Srednja ocena dela DZ trenutno znaša 3,02, septembra pa je znašala 3,13.

Prvi trije najbolj priljubljeni politiki ocenjeni slabše

Sodelujoči v raziskavi Mediane so bili oktobra nekoliko bolj kritični do trojice, ki je na vrhu Barometra priljubljenosti politikov, in vse ocenili nižje kot mesec prej. Najvišjo oceno so namenili predsedniku vlade Robertu Golobu, ki ostaja na prvem mestu, za njim je tokrat odhajajoči predsednik republike Borut Pahor. Najbolj se je ocena v zadnjih tednih znižala tretjeuvrščenemu zdravstvenemu ministru Danijelu Bešiču Loredanu.

Ocena se je zvišala četrtouvrščeni predsednici DZ zbora Urški Klakočar Zupančič, navaja časnik.