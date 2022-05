Razkrita še tri ministrska imena v prihajajoči Golobovi vladi

Na plano je prišlo še eno ministrsko ime v prihajajoči vladi Roberta Goloba. Kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v novi vladi je po poročanju spletnega Dela Irena Šinko. Kot še poročajo, je Šinkova dva mandata (2010-2018) vodila Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, danes pa je na upravni enoti Murska Sobota višja svetovalka na oddelku za okolje in prostor.

Irena Šinko. FOTO: Jože Suhadolnik

Znana tudi še dva ministrska kandidata Levice

Šinkova je še pred potrditvijo v Gibanju Svoboda za Delo potrdila, da so jo iz Gibanja Svoboda kontaktirali in povprašali o njenem »videnju kmetijstva«, ali se bodo odločili za njo, pa da je stvar. Zdaj je torej znano, da je med tremi imeni za kmetijsko ministrico (poleg Šinkove šeki so se omenjala nazadnje, zmagovalka prav ona.

Simon Maljevac. FOTO: Lombar Tomi

Kandidat za ministra ustanovitelj inštituta 8. marec

V stranki Levica pa so za STA potrdili, da sta njihova kandidata za ministraza resor kulture inza resor dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti. Kandidata mora sicer potrditi še članstvo Levice na notranjem referendumu stranke, ki bo predvidoma zaključen v petek, še pravijo v Levici.

Da naj bi bil kandidat za ministra za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti Maljevac, ustanovitelj inštituta 8. marec, smo na našem portalu poročali že v ponedeljek. V predvolilnem času je Maljevac dejal: »Sam se zavzemam za delavski boj za boljše plače, ekonomsko demokracijo in bolj transparentno upravljanje javnega premoženja​ ter za investiranje v znanost in razvoj – to, menim, je pot, po kateri bi morala iti Slovenija.«