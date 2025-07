Golobovi nad Mahniča, ta jim vrača: »Proti Gibanju Svoboda in njenemu Ducetu bom do konca tedna vložil ovadbo«

Gibanje Svoboda je danes na pristojno državno tožilstvo naznanila poslanca SDS Žana Mahniča, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, so sporočili.

Izjava poslanca, ki je pozival k oboroževanju državljanov in se neposredno nanaša na varnostne incidente, povezane z romsko skupnostjo, po naši presoji presega mejo dopustnega političnega izražanja, so navedli.

»Objavo razumemo kot implicitno pozivanje k oboroževanju zoper določeno etnično manjšino.«

»V Svobodi ostro zavračamo vsakršno spodbujanje nasilja, diskriminacijo in širjenje strahu. Prizadevamo si za varno, odprto in vključujočo družbo, kjer imajo pravna država in človekove pravice trdno mesto,«.

Svoboda pristojnemu državnemu tožilstvu predlaga, da zoper poslanca Državnega zbora sproži kazenski pregon.

Žan Mahnič se je ekspresno odzval

No, Mahnič se je že odzval in zapisal: »Dokaz, da je Gibanje Svoboda totalitarna stranka s fašističnimi metodami, med katerimi je na prvem mestu pregon opozicije in ostalih državljanov. Ker se borba proti fašizmu nikoli ne sme končati, bom proti Gibanju Svoboda in njenemu Ducetu do konca tedna vložil kazensko ovadbo.«