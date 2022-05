Golobove želje ustavila SDS: to so njegovi kandidati za ministre

Mandatar Robert Golob, ki je včeraj v državnem zboru zbral 54 glasov podpore, je želel v svoji ministrski ekipi, s katero bo vodil državo, 20 ljudi (kaj bi to stroškovno pomenilo za davkoplačevalce, preberite v članku Koliko nas bodo stala ministrstva? Tako so Golobovi »pičili« vlado Janeza Janše). A SDS, ki se je preselila iz pozicije v opozicijo, je blokirala zakon o vladi, nato še predlagala posvetovalni referendum. To je pomenilo, če želi Golob vztrajati pri svoji časovnici oblikovanja vlade, mora vsaj za zdaj odstopiti od svojih želja in tri ministre odrezati. Včeraj je tako Golob v državni zbor poslal predlog list kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre vlade, ki je krajši, kot je sprva želel. To so:

– Klemen Boštjančič za ministra za finance,

– Danijel Bešič Loredan za ministra za zdravje,

– Tatjana Bobnar za ministrico za notranja zadeve,

– Sanja Ajanović Hovnik za ministrico za javno upravo,

– Dominika Švarc Pipan za ministrico za pravosodje,

– Igor Papič za ministra za izobraževanje, znanost in šport,

– Asta Vrečko za ministrico za kulturo,

– Tanja Fajon za ministrico za zunanje zadeve,

– Luka Mesec za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

– Matjaž Han za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo,

– Uroš Brežan za ministra za okolje in prostor,

– Marjan Šarec za ministra za obrambo,

– Irena Šinko za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

– Bojan Kumer za ministra za infrastrukturo,

– Emilija Stojmenova Duh za ministrico brez resorja, pristojna za digitalno preobrazbo,

– Matej Arčon za ministra brez resorja, pristojnega za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodnostno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu in

– Aleksander Jevšek za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Zaslišanja ministrskih kandidatov se bodo začela v soboto, trajala pa naj bi do torka.