Golobova vlada zaradi zdravstvenih razlogov razrešila državnega sekretarja

Vlada je na današnji dopisni seji razrešila državnega sekretarja na ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije Matjaža Krajnca, in sicer na njegovo željo, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Vlada je izdala odločbo, s katero se Krajnc s 30. junijem razreši s funkcije državnega sekretarja na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Za razrešitev je Krajnc zaprosil iz zdravstvenih razlogov, so še dodali v Ukomu.