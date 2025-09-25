Golobova vlada odločila: Benjamin Netanjahu je »persona non grata« v Sloveniji

»Vlada je danes sprejela ukrep proti Benjaminu Netanjahuju, predsedniku vlade države Izrael, ki sledi že sprejetim ukrepom proti dvema ekstremnima izraelskima ministroma. Javnosti je znano, da proti njemu tečejo postopki zaradi storitve vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost. Med drugim je Meddržavno sodišče že 19. 7. 2024 ugotovilo, da več izraelskih politik in praks krši tako mednarodno humanitarno pravo kot pravo človekovih pravic,« je po seji vlade povedala državna sekretarka

Neva Grašič.

»Vlada s tem sklepom pošilja jasno sporočilo državi Izrael, da Slovenija pričakuje dosledno spoštovanje odločitev mednarodnih sodišč in mednarodnega humanitarnega prava. S tem dejanjem Slovenija potrjuje svojo zavezanost mednarodnemu pravu, univerzalnim vrednotam človekovih pravic ter načelni in dosledni zunanji politiki,« je še dodala.