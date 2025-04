Golobova poslanka udarila po Janši: »Če ta norec pride še enkrat na oblast ...«

Dan upora proti okupatorju, ki ga v Sloveniji praznujemo 27. aprila, niti letos ni minil brez političnih napetosti. Na družbenih omrežjih je izbruhnil oster besedni spopad med vodjo opozicije in predsednikom SDS Janezom Janšo ter poslanko Gibanja Svoboda Leno Grgurevič.

Janez Janša je na dan državnega praznika na družbenem omrežju objavil zapis, v katerem je opozoril na »zločinsko početje komunizma«. V objavi je poudaril, da so komunisti med vojno in po njej »pomorili več Slovencev kot vsi okupatorji skupaj« ter »požgali več slovenskih domačij, šol, cerkva in gradov kot vsi okupatorji skupaj«. Ob tem je zapisal, da si »vsak, ki se je uprl zločinskemu početju komunizma«, zasluži enako spoštovanje kot tisti, ki so se uprli nacionalsocializmu in fašizmu. Objavo je zaključil s poklonom »vsem iskrenim upornikom vsem totalitarizmom v obrambi družine, doma in slovenskega naroda«.

Grgurevičeva: Ni slabšega, kot je domači izdajalec

Na Janševo objavo se je ostro odzvala poslanka Gibanja Svoboda Lena Grgurevič, ki je na Facebooku zapisala, da predsednik vlade »vljudno vošči« ob cerkvenih praznikih, Janševa čestitka ob dnevu upora pa po njenem mnenju predstavlja »povsem napačno percepcijo« in kaže na »prekratek spomin«.

Grgurevičeva je Janši očitala »brezbrižno ignoriranje nevarnosti, ki jo predstavlja pobesnela desnica pri nas in globalno«. Opozorila je, da je nevarnost desničarskega zdrsa že postala očitna pod njegovo prejšnjo vlado, ki je, kot je zapisala, nekatere prisilila vstopiti v politiko. Ob tem je posvarila, da bi bila morebitna vrnitev Janše na oblast še hujša, saj »če ta norec pride še enkrat na oblast ... narod si bo pisal sodbo sam«. Svoj zapis je zaključila z znanim sloganom iz časa narodnoosvobodilnega boja: »Smrt fašizmu in hlapčevskem kolaboracionizmu, ki je skupaj z okupatorjem izdajal in pobijal brate Slovence, ki so se borili za narodov obstanek. Ni slabšega, kot je domač izdajalec.«