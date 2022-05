Golobova kandidatka za notranjo ministrico soodgovorna za ustvarjanje smrtonosnih razmer?

Civilna iniciativa Infokolpa in več sopodpisanih organizacij obsojajo kandidaturo nekdanje generalne direktorice policije Tatjane Bobnar za notranjo ministrico. Kritizirajo njeno usmerjanje delovanja policistov po letu 2018, ko so ti začeli prakso množičnih izgonov oseb, ki so v Sloveniji nameravale zaprositi za mednarodno zaščitno.

Po uradnih podatkih je država med leti 2018 in 2022 izvedla 29.865 izročitev na Hrvaško po neformalnem postopku, 16.000 izgonov se je zgodilo samo v letih 2018 in 2019, je na današnji protestni izjavi na Trgu republike v Ljubljani opozorila članica iniciative Saša Hajzler. Prakso sistematičnega zavračanja prosilcev za azil in izvajanjem izgonov so policisti začeli v času, ko je Bobnarjeva zasedala najvišje položaje v policiji, je povedala.

Preberite še:

Zato v civilni iniciativi menijo, da je Bobnarjeva z usmerjanjem policijskih postopkov na način, ki ni sledil zakonskim pooblastilom, neposredno soodgovorna za ustvarjanje smrtonosnih razmer na balkanski migracijski poti. Množične izgone je namreč kot sistemsko kršitev načela nevračanja, prepovedi kolektivnega izgona in onemogočanja dostopa do mednarodne zaščite prepoznalo tako vrhovno sodišče kot tudi resolucija evropskega parlamenta o vladavini prava v Sloveniji, je ob tem izpostavila Hajzlerjeva.

Hočejo ministra, ki bo policijo pripeljal nazaj v skupnost

Slovenija za vodenje notranjega ministrstva potrebuje osebo, ki bo policijo pripeljala nazaj v skupnost in ki bo zmožna reševati konflikte, je dodala. Od bodočega notranjega ministra pričakujejo tudi soočenje s hudimi kršitvami temeljnih pravic migrantov in izvedbo ustreznih preiskav uradnih postopkov. Glede napovedi stranke Gibanje Svoboda, da bodo odstranili žico na meji, upajo, da to ni le populistična gesta, saj kandidatura Bobnarjeve za notranjo ministrico lahko pomeni nadaljevanje politik, ki jih je začela pred leti.

Od Bobnarjeve, v primeru, da postane ministrica, pričakujejo vsaj jasno opravičilo, priznanje posledic njenih dejanj in jasno strategijo, kako popraviti krivice za nazaj in narediti politiko za naprej, ki naj temelji na humanosti, človekovih pravicah in skladnosti s slovenskimi zakoni, je sklenil član iniciative Miha Turk.

Odziv Bobnarjeve: Preteklost nam pomaga razumeti sedanjost, kot seveda tudi obratno

Bobnarjeva je v odzivu za STA dejala, da protestno izjavo razume kot glas demokratične družbe, ki si prizadeva za spremembe na bolje, za kar si je vedno prizadevala sama in si bo to tudi v nadalje. »Preteklost nam pomaga razumeti sedanjost, kot seveda tudi obratno, in je istočasno v pomoč pri načrtovanju prihodnosti,« je zapisala. O tem namerava kot kandidatka za notranjo ministrico spregovoriti na predstavitvi pred pristojnim delovnim telesom DZ.

Preberite tudi:

V kolikor bo za ministrico imenovana, bo izhodišče in cilj njenega dela, ob sodelovanju z vsemi drugimi pristojnimi državnimi organi, inštitucijami ter civilno družbo, torej tudi z nevladnimi organizacijami - absolutna krepitev pravne države, vladavine prava ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je sporočila Bobnarjeva. Ena od človekovih pravic je tudi pravica do osebnega dostojanstva in varnosti - za vse, brez nestrpnosti in razlikovanja - je dodala.