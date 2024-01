Golobova izbranka z motorko v rokah: oglejte si ta videoposnetek (VIDEO)

Pisali smo o velikem preobratu pri iskanju novega kmetijskega ministra. Ko je bilo že skoraj jasno, da je favorit predsednika vlade Roberta Goloba za ministra Vojko Adamič, je Golob v četrtek v DZ poslal predlog za imenovanje poslanke Gibanja Svoboda Mateje Čalušić za novo ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Čalušićeva bo na mestu kmetijske ministrice v primeru potrditve nasledila Ireno Šinko, ki jo je DZ oktobra lani na Golobov predlog razrešil s položaja.

Brez resnejših strokovnih izkušenj

Poslanka Svobode, ki bo postala ministrica, Mateja Čalušić, nima strokovnih izkušenj na tem področju. Po izobrazbi je sicer diplomirana inženirka agronomije in ima opravljen tečaj za sommeliera 1. stopnje za razvoj pivske kulture.

Iz njenega življenjepisa, objavljenega na spletni strani državnega zbora, še izhaja, da je bila od leta 2015 do leta 2022 administratorka in vodja lokala, med letoma 2017 in 2022 pa svetovalka za fitofarmacevtska sredstva.

V DZ ni bila zgovorna

36-letna Čalušićeva se kot poslanka Svobode v državnem zboru ni veliko oglašala. Po podatkih Parlametra je od izglasovanja v parlament izgovorila polovico manj besed od povprečnega poslanca. Na sejo je imela v povprečju en govor, medtem ko je povprečje štiri na poslanca.

V kampanji posnela videospot z motorno žago

Je pa simpatična Koprčanka v volilni kampanji posnela privlačen promocijski videospot, v katerem ima motorno žago v rokah in pravi: »Tako kot v kmetijstvu bo treba tudi v politiki zavihati rokave in se lotiti izzivov.« Aprila 2022 je dejala, da je zaposlena v družinskem podjetju in obenem specializirana svetovalka za varstvo rastlin. »Cilj volitev naj ne bo udoben stolček. Zame so sredstvo, da bo glas Istre močneje slišan,« je dejala v volilni kampanji.

Oglejte si videoposnetek (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):