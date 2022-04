Goloba povabili na soočenje z Janšo, njegov odgovor je vse presenetil

Na Planet TV so v sodelovanju z Novo24TV v sklopu predvolilnih oddaj Slovenija izbira soočili predstavnike parlamentarnih strank, a tudi tokrat se vabilu niso odzvali vsi. Sodelovanje sta zavrnili stranka LMŠ in Levica. Prav posebno povabilo pa je dobil tudi predsednik stranke Gibanje Svoboda. Kot sta razkrila voditelja, so menda Robertu Golobu, ki je na soočenjih na Pop TV večkrat dejal, da se predsednik SDS Janez Janša izogiba soočenju z njim, ponudili ena na ena soočenje s predsednkom SDS Janezom Janšo, a naj bi ponudbo zavrnil. Voditelja sta novico pospremila z vprašanjem, »kdo si torej ne upa?«.

Glavna tema današnjega soočenja na Planetu je bila medijska krajina v Sloveniji in lastništvo medijev. Soočili so mnenja Aleksandre Pivec (Naša dežela), Alenke Jeraj (SDS), Dejana Prešička (SD), Polone Rifelj (Povežimo Slovenijo), Maše Kociper (SAB) in Jožefa Horvata (NSi). Ustvarjalci oddaje so zatrdili, da je 70 odsototkov medijev pod vplivom leve politične sfere, 20 odstotkov pa je konzervativnih.

Med predstavniki se je razvnela debata o tem, kdo si podreja katere medije in kdo je lastnik katerih medijev. Maša Kociper je na vprašanje, zakaj so se odločili, da bo SAB sodeloval v njihovih soočenjih dejala, da veliko volivcev, tudi njena mama in tašča, ne vedo, katero televizijo gledajo in kdo je lastnik, zato se jim zdi, da se udeležujejo vseh soočenj, da lahko predajo svoje sporočilo.

Pivčeva je večkrat izpostavila, da je bila sama žrtev medijske gonje in dejala, da v Sloveniji ne moremo govoriti o neodvisnosti slovenskih medijev. Jerajeva je opozorila, da je treba vedeti jasno, kdo je lastnik medija. Kociprova je dejala, da zagovarjajo transparentno medijsko lastništvo. Govorili so tudi o spremembah Zakona o RTV in potrebnih spremembah.