Goloba obiskal prijatelj iz Luksemburga: poglejte, kaj mu je Golob podaril (VIDEO)

V sredo je na obisk v Slovenijo prišel predsednik luksemburške vlade Xavier Bettel, ki so ga sprejeli predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, popoldan predsednica republike Nataša Pirc Musar, prej pa še premier Robert Golob na Brdu pri Kranju.

Vlada je na twitterju objavila videoposnetek srečanja, s katerega izhaja, da sta Bettel in Golob dobra prijatelja. »Vesel sem, da danes gostim Xavierja, ne le zato, ker sva res dobra prijatelja, ampak si deliva res prave vrednote, in to je tisto, kar naredi najino prijateljstvo tako dragoceno,« je dejal Golob. Bettel je pritrdil, da je prišel na obisk k prijatelju, s katerim »si delita vrednote in imata skupne cilje«.

Kremšnite za na pot

Po krajšem obisku je luksemburški premier odpotoval domov in Goloba povabil na obisk. A nista se poslovila praznih rok. Bettel je, kot so zapisali v vladi, »velik prijatelj Slovenije in ljubitelj kremšnit. Poskrbeli smo, da jih je z delegacijo lahko pojedel na poti domov.«

Bettel in Golob sta po srečanju poudarila, da glede migracij zagovarjata iskanje skupnih rešitev na ravni celotne EU in ne podpirata rešitev, ki vključujejo gradnjo zidov in bi iz Evrope naredile »trdnjavo«. Ob tem sta izpostavila krepitev sodelovanja med državama, predvsem na področju lesne, informacijsko-komunikacijske in vesoljske industrije. Po njegovih besedah je Luksemburg že vrsto let drugi najpomembnejši tuji investitor v Sloveniji, med luksemburškimi študenti pa je čedalje več interesa za Erasmus izmenjavo v Sloveniji.