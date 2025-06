»Lepo ga je poslušati«: Golob zvečer pri Škrabcu, še pred tem se je srečal z županom, ki so ga pretepli Romi

»Lepo ga je poslušati. Njegov zaščitni znak, ki razveseljuje vsesplošni komentariat, je primorski »g«, sumljivo podoben »h«-ju. Prinesel ga je z rodne Goriške, kjer je v mladosti s kajakom krotil soške brzice. Vabljeni v sredo, 18. junija, ob 19.30 v skedenj Škrabčeve domačije na vrhunec pogovorov iskrivo in v živo pred poletnim zatišjem. Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob se bo v razvezanem pogovoru odpiral publiki in vodji pogovora Marjanu Dori, novinarju televizije IDEA.«

Robert Golob. FOTO: Jože Suhadolnik

To piše v vabilu na pogovor Iskrivo v živo, ki bo zvečer v skednju Škrabčeve domačije v Ribnici, kjer bodo gostili predsednika vlade Roberta Goloba. Kot je znano, je Janez Škrabec lastnik podjetja Riko.

Iz vabila na pogovor ... Mudilo se mu je že v osnovni šoli, kjer je preskočil četrti razred, kot sedemindvajsetletni doktor elektrotehnike pa je s Fullbrightovo štipendijo opravil specializacijo v ZDA. Naravnost meteorsko se je dvignil tudi do mandata, ki mu ga je prinesla rekordna volilna zmaga Gibanja Svoboda. V premiersko pisarno je sedel v trenutku razpada evropske oskrbe z energijo kot vrhunski menedžer s poldrugim desetletjem izkušenj na mestu predsednika uprave GEN-I. Njegov temperamentni nastop je napovedal dinamičnega človeka dejanj. V tem učinkovitem slogu je potem odvodil največjo preizkušnjo ob poplavah poleti 2023, se spopadel z draginjo in energetsko krizo. Vztrajnost in diplomatske veščine si je privzgojil že prej, kot vodja slovenske pogajalske skupine na področju energetike ob pridruževanju EU. Leta v vladni ekipi so dodala svetovljansko premiersko držo in skrajšala frizuro. Njegov razlog za udeležbo v politiki pa ostaja enak kot takrat, ko je bil občinski svetnik v Novi Gorici: »Če živiš v skupnosti, se ne moreš obnašati, kot da te ne zanima, kaj se dogaja zunaj meja tvojega doma. Moraš prispevati k skupnemu dobremu, če ne zaradi sebe samega, pa v dobro svojih otrok.

Janez Škrabec. FOTO: Leon Vidic/delo

Srečanje z županom Ribnice

Ob tem so nekateri mediji navedli, da naj bi se Golob pred današnjim pogovornim večerom sestal tudi z ribniškim županom Samom Pogorelcem na temo romske problematike. Ta je bil, kot je znano, pred dnevi žrtev napada Romov. Ob tem so zaokrožile tudi informacije, da naj bi Goloba pričakali protestniki. No, srečanje se je res zgodilo, so kasneje sporočili iz premierjevega kabineta. V odprtem in konstruktivnem pogovoru sta obravnavala aktualne razmere, povezane z romsko skupnostjo in zagotavljanjem varnosti v lokalnem okolju, sogovornika sta se jasno in odločno zavzela proti vsakršnemu nasilju, so dodali.

»Storilci morajo za svoja dejanja odgovarjati, naloga države pa je, da zaščiti pravice vseh brez izjem«

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, sta Golob in Pogorelc izpostavila, da mora biti varnost vseh prebivalk in prebivalcev vedno na prvem mestu.

Predsednik vlade je ob tem opozoril na pomen odgovorne in nediskriminatorne obravnave, saj ravnanja posameznikov ne smejo voditi v stigmatizacijo celotne romske skupnosti. »Storilci morajo za svoja dejanja odgovarjati, naloga države pa je, da zaščiti pravice vseh brez izjem,« je dejal.

Golob je ponovno izpostavil, da vlada romsko tematiko obravnava sistematično in dolgoročno, pri čemer poudarja celovit zakonodajen, institucionalen in finančen pristop. Vlada je že sprejela več pomembnih zakonodajnih ukrepov, medtem ko sta zakon o financiranju občin in zakon o romski skupnosti še v postopku medresorskega usklajevanja, so navedli v kabinetu. Sogovornika sta se strinjala, da morajo pristojne institucije poleg sistemske obravnave narediti vse, da se v naslednjih tednih pripravi načrt konkretnih ukrepov za borbo proti kriminalu v romskih naseljih.