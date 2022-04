Golob zavrnil soočenje z Janšo? To so sporočili iz stranke

Na Planet TV so včeraj ob robu predvolilnega soočenja parlamentarnih strank izpostavili, da so na posebno soočenje povabili predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba, na katerem bi se iz oči v oči lahko soočil s prvakom SDS Janezom Janšo. A kot so poročali, je Golob povabilo zavrnil.

Za komentar smo prosili Golobovo stranko, od koder so nam potrdili, da so soočenje res zavrnili. »V Gibanju Svoboda smo sprejeli odločitev, da se ne udeležujemo soočenj na strankarskih medijih. Soočenja na Planet TV se namreč pripravljajo v sodelovanju z medijem Nova24TV,« so obrazložili svojo odločitev.

Golob je sicer na prejšnjem soočenju na Pop TV očital Janši, da se izogiba soočenju z njim. Ali se bosta, kot kažejo javnomnenjske ankete, najmočnejša kandidata na prihajajočih volitvah, vendarle pomerila iz oči v oči? Morda v prihodnje na Televiziji Slovenija, kjer bo nocoj, po odločitvi upravnega sodišča, med parlamentarnimi stranki prvič gostovalo tudi Gibanje Svoboda? Nocoj bodo sicer na sporedu zunanjepolitične teme, zato bo namesto Goloba stranko zastopala Marta Kos.