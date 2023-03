Golob: vsi funkcionarji smo podplačani, ampak do aprila nihče ne bo napredoval, niti direktorji ne

Direktorji zdravstvenih domov in bolnišnic so včeraj na premierja Roberta Goloba naslovili pismo z opozorilom, da bodo plače nekaterih zdravnikov po 1. aprilu presegle njihove plače. Zapisali so tudi, da razmišljajo o odstopu, če nesorazmerja ne bodo odpravljena. Pismo je podpisalo več kot sto direktorjev. Več o tem preberite tukaj.

Podpisani direktorji, strokovni direktorji in strokovni vodje javnih zdravstvenih zavodov zahtevajo, da se nemudoma pristopi k odpravi opisanih plačnih nesorazmerij.

Direktorji zdravstvenih zavodov so zagrozili, da bodo odstopili in raje opravljali druge poklice. FOTO: Matej Družnik

»Direktorji in strokovni direktorji, ki smo zdravniki, nimamo več nikakršnega motiva za nadaljevanje dela na vodilnih delovnih mestih, za bistveno nižjo plačo od kolegov, ki jih vodimo, zato razmišljamo o odstopu s svojih funkcij. Na zdravniških delovnih mestih lahko računamo na višje plačilo za svoje delo. Podobno razmišljamo tudi številni drugi podpisniki, ki nimamo medicinske izobrazbe,« so poudarili. Izpogajana napredovanja zdravnikov so po njihovem kaplja čez rob.

Premier Golob jim je odgovoril v oddaji 24 ur zvečer: »Mislim, da se vsi v Sloveniji strinjamo, da je vodenje zdravstvenih zavodov eden glavnih izzivov zdravstvene reforme. Zdravstveni zavodi niso učinkovito vodeni. Spremembe na tem področju bodo radikalne. Da se danes pogovarjamo samo o plačah, je smešno. Aprila se ne bo nič tako radikalno spremenilo, kot piše v tem pismu. Je pa res, da so že danes nekateri direktorji zdravstvenih zavodov plačani manj kot zdravniki. Ampak, ali veste, na katerem mestu je pa moja plača? Na dvatisočem. Ali mislite, da pred mano ni nobenega od teh podpisnikov? Zagotovo so. Ali slučajno jaz grozim z odstopom, če mi ne bo 1. aprila kdo plače dvignil? Ne, na kraj pameti mi ne pade. Zato, ker vem, zakaj sem na tej pozicij. Tu sem zato, da izboljšam življenje Slovenk in Slovencev. In to je edino, kar me motivira.«

Do aprila ne bo napredoval noben funkcionar, niti direktorji

Golob je še povedal, da je razgovore o višini plač direktorjev pričakovati pri zdravstveni reformi. Poudarja, da bodo morali direktorji prevzeti drugačna pooblastila in odgovornosti, ker bomo samo tako lahko rešili sistem. »V novi zdravstveni reformi bo treba na novo ovrednotiti vsa delovna mesta znotraj zdravstvenega stebra. Enakovredno in primerjalno. Takrat bo čas, da se bomo vprašali, kolikšna naj bo plača direktorja v primerjavi s plačo zdravnika. Vsi funkcionarji, od ravnatelja šole do poslanca, si delimo isto usodo. Smo pač podplačani. Ampak do 1. aprila nihče od funkcionarjev ne bo napredoval, tudi direktorji ne,« je bil jasen Golob.