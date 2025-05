Tonin svari, da še enega Golobovega mandata Slovenija ne bi preživela, Janša omenja celo Severno Korejo

Prvaki koalicijskih strank so danes strnili pogled na triletno delo. Premier Robert Golob je prepričan, da so »postavili zdrave temelje Slovenije, na katerih lahko gradimo boljšo prihodnost«.

Njihova odgovornost pa je ponuditi vizijo moderne socialne države, ki bo temeljila na vključenosti, opolnomočenju in znanju vseh državljanov, je dejal.

Predsednik Svobode Golob, prvak SD Matjaž Han in koordinatorica Levice Asta Vrečko so ocenili, da so vodenje države pred tremi leti prevzeli v zahtevnih razmerah. Omenili so zadnji del epidemije covida-19, vojno v Ukrajini, ki je spremenila mednarodna razmerja, in kot posledico te vojne tudi energetsko krizo.

Danes že gledajo v nov mandat

Golob je spomnil, da so bila pričakovanja do vlade velika, da so izbrali pot, ki je iskala rešitve v zelo širokem krogu deležnikov. »Prisegali smo na socialni dialog, zato da najdemo rešitve, ki so najbolj uravnotežene in s tem tudi na dolgi rok najboljše. Zato je trajalo nekoliko dlje, ampak danes po treh letih je večina razvojnih izzivov dogovorjenih in to je tisto kar šteje, temelji so postavljeni,« je dejal.

Po njegovih oceni je Slovenija danes tako bolj vključujoča in tudi bolj odporna, kot je bila pred tremi leti. »Samo nakupi orožja ne pomagajo pri varnosti, ravno obratno, izhajamo iz načela, da je varnost v prvi meri pogojena tudi s konkurenčnostjo države, gospodarstva in družbe kot take, da konkurenčnost lahko temelji samo na znanju in na tem, da delujemo kot povezana skupnost. Povezana skupnost, ki je opolnomočena z znanjem, je tista, ki se lahko odziva na številne izzive, ki nam jih vsak dan postreže življenje,« je dejal.

Zato je po njegovih besedah treba temeljiti prihodnost na krepitvi javnega. »Verjamemo, da sta javno zdravstvo, javno šolstvo, močni socialni sistemi, podporni sistemi ... tisti temelj, ki dela Slovenijo drugačno, ker gradi družbo solidarnosti,« je dejal.

Tonin: Slovenija je preživela tri leta Svobode, še enega mandata te vlade pa zagotovo ne bi

Ob tretji obletnici Golobove vlade je daljši zapis na omrežju X objavil prvak opozicijske Nove Slovenije Matej Tonin.

»Prodajajo nam »dosežke«, ki jih ni. Po treh letih in ob zgodovinski večini, nimajo pokazati ničesar. Pripravili so reformo zdravstva, ki čakalne vrste skrajšuje tako, da omejuje delo zdravnikov. Reformo dolgotrajne oskrbe, ki pobira prispevek na zalogo – storitve bodo, ko pač bodo. 30.000 stanovanj, 30 dni do specialista in 100.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega čakajo na drugi mandat – neke druge vlade. Imamo vlado, ki duši Slovenijo. Ljudem jemljejo iz žepov. Vsak dan se spomnijo kakšnega novega davka ali kakšne nove prepovedi. Imamo vlado, ki ves čas ustvarja razredne sovražnike. Po normirancih, zdravnikih in kmetih so sedaj na vrsti lastniki hiš. Rekorden padec BDP na ravni EU, ki pomeni, da bodo ljudje imeli manj. Padec na lestvici interesa za vlaganje s strani nemških investitorjev za 8 mest in rekorden davčni primež med državami OECD. Vse to je rezultat politike, ki male podjetnike, obrtnike in vse, ki delajo, podi na sosednjo Hrvaško – to pa imenujejo »davčna optimizacija«. Imamo vlado, ki ljudi deli na naše in njihove. “Našim” pripadajo privilegiji, državne pokojnine in razpisi za bogato financiranje nevladnega sektorja. Ostali lahko zgolj opazujemo, kako država razpada pred našimi očmi. Imamo vlado radikalne levice, ki nas posiljuje s socialistično uravnilovko in ves čas odpira nesmiselne ideološke boje: ukinitev spominskega dneva na žrtve komunizma in muzeja osamosvojitve, nezmožnost pokopa žrtev 2. svetovne vojne, evtanazija, razgradnja družine in posiljevanje z LGBT ideologijo v vrtcih in šolah. Ker delo ni vrednota, se v imenu lažne solidarnosti gleda stran pri zlorabah socialnih transferjev. Imamo vlado, ki ji za varnost ljudi ni mar. Romsko nasilje, nasilje v šolah, težka kazniva dejanja in posilstva, ki jih zagrešijo migranti, in za njih ne odgovarjajo. Politiko odprtih vrat in multi-kulti ljudje lahko vidijo na ulicah naših mest. Tiste, ki opozarjamo na nujnost integracije tujcev, učenje slovenščine v šolah in zahtevamo več reda, se označuje za homofobe.Cilj Svobode je popolna podreditev represivnih organov države in brutalen boj s politično opozicijo. Za ta cilj so dovoljena vsa sredstva: od ustvarjanja strankarskih medijev Svobode do brutalnega kadrovanja v državnih podjetjih in vrhovih slovenske policije. Hočemo svobodo, ampak takšno z malo začetnico.

Potrebujemo drugačno vlado, vlado v kateri bo Nova Slovenija. Ljudje potrebujejo zgolj to, da jih država pusti pri miru in jim od njihovega dela ne pobere vsega. Želijo državo, ki bo naredila red na področju zlorab socialnih transferjev in bo ljudem zagotovila varnost. Želijo Slovenijo, kjer bo delo vrednota, ljubezen do domovine in tradicije pa svetinja. Takšna Slovenija prihaja, že kmalu ....«

Šef SDS Janez Janša pa je poobjavil sporočilo Levice, ki pravi, da se lotili zakonov, ki se jih drugi niso upali. Njegov komentar zgovoren: »To pa drži. Doslej so si to upali le na Kubi in v S. Koreji. Rezultati očitni.«