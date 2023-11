Golob v resnih težavah? Zdaj jih je slišal še od predsednice republike

Po politično burnih tednih v vladi Roberta Goloba, se je zdaj s kritičnimi besedami oglasila še predsednica republike. Nataša Pirc Musar je tako okrcala vladajoče zaradi zastoja reform, poroča TV Slovenija.

»Vsi imamo občutek in vemo, da nas ta občutek ne vara, da so vse reforme zastale. Edino, kar teče, so popoplavne reforme,« je poudarila.

Glede rekonstrukcije vlade, o kateri je bilo veliko govora, a je za zdaj ne bo, pa je dodala: »Vendarle sem vesela, da rekonstrukcije ne bo, to bi bil spet predolg mrtvi tek,«.

Vse omenjeno pa, kot je povedala, ne vpliva najbolje na njen odnos s predsednikom vlade.