Golob v Parizu spregovoril o Gazi: Nujna je takojšnja ...

Slovenski premier Robert Golob je na konferenci za pomoč Gazi v Parizu danes poudaril pomen dostopa humanitarne pomoči tamkajšnjim prebivalcem. Kot je ob tem opozoril, je za dostavo humanitarne pomoči nujno, da pride do takojšnje humanitarne prekinitve spopadov med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas.

Premier Golob se je danes udeležil mednarodne humanitarne konference za pomoč civilnemu prebivalstvu v Gazi, ki jo je v Parizu gostil francoski predsednik Emmanuel Macron. Ključni cilj konference je bil izboljšanje koordinacije mednarodne pomoči za Gazo ter zbiranje dodatnih humanitarnih sredstev za prizadeto prebivalstvo.

Voditelji držav članic EU, visoki predstavniki arabskih držav ter mednarodnih in regionalnih organizacij so se na srečanju strinjali, da je treba teroristični napad Hamasa na Izrael 7. oktobra najostreje obsoditi, pri čemer je Slovenija že večkrat pozvala tudi k takojšnji brezpogojni izpustitvi talcev, ki jih je zajel Hamas.

Po besedah Goloba je bombardiranje civilnih ciljev v Gazi, ki smo mu priča danes, popolnoma nesorazmerno s pravico do obrambe. Pozivi, naj Izrael pri tem spoštuje mednarodno pravo, predvsem pa mednarodno humanitarno pravo, do sedaj žal niso bili uspešni,« je dejal, kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Slovenski premier je v svojem nastopu opozoril tudi na humanitarno krizo v Gazi. Po njegovem prepričanju ne moremo govoriti o dostavi humanitarne pomoči civilistom, če pred tem ne pride do takojšnje humanitarne prekinitve spopadov.

Slovenija je po Golobovih besedah za humanitarno pomoč že veliko prispevala, med drugim je vlada v sredo potrdila dodaten milijon evrov pomoči in tako podvojila prispevek za pomoč Palestincem.