Golob v novem intervjuju: Verjamem, da bo tudi zadnja interpelacija neslavno propadla

Premier Robert Golob je v oddaji Politično na Televiziji Slovenija na tretjo obletnico imenovanja vlade izrazil prepričanje, da bo tudi zadnja interpelacija ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja neslavno propadla, kot so vse doslej. Glede padca BDP v prvem trimesečju pa bo počakal na podatke za drugo četrtletje in na bolj jasno sliko.

Vsebino interpelacije, ki so jo v petek v DZ vložili poslanci iz vrst NSi in Demokratov, bodo predvidoma predlagatelji predstavili v začetku prihodnjega tedna, zato Golob pravi, da jo težko komentira, je pa dodal, da »se še nobena interpelacija doslej ni izkazala za resen poskus, zato so tudi vse neslavno končale«. Golob verjame, da bo tako tudi tokrat.

Glede svojih postopkov pred KPK, najnovejši se dotika morebitnega nasprotja interesov pri njegovem prijateljevanju s poslovnežem Tomažem Subotičem in dopustovanja v Subotičevi počitniški hiši v Karigadorju na Hrvaškem, je dejal, da jih jemlje resno in da sploh ni dileme, da bo s komisijo tudi sodeloval.

Je pa premier pripomnil, da vendarle obstajajo težka korupcijska dejanja, ki jih preganjata tako policija kot tožilstvo, in da bi si želel, »da bi se vsi skupaj koncentrirali na te težje oblike, čeprav razumem, da je včasih bolj simpatično se ukvarjati s politiki ter z njihovimi domnevnimi prestopki«.

Očital opoziciji

Opoziciji je sicer Golob očital, da že tri leta vlaga nesmiselne predloge zakonov, interpelacij ali referendumov, ki ne spremenijo ničesar, tudi zadnji referendum o dodatkih k pokojninam umetnikov ni, »je pa po krivičnem obtožil kulturnike, da so največji problem te države. Mi vemo, da niso,« je dejal in se v imenu vlade vnovič opravičil umetnikom, »ki so bili zlorabljeni za politično obračunavanje«.

Glede nepremičninskega davka je ponovil, da še vedno čaka odgovore stroke, da se izjasni, ali lahko najde z njim tudi rešitev za stanovanjsko problematiko. Če ne, bo najbrž prišlo do zamika. »Vidim, da se na ministrstvu za finance nagibajo, da bo stvar zamaknjena,« je dejal, a to prepušča njim.

Spregovoril je tudi o dogajanju v Gazi in zagotovil, da je Slovenija ena redkih evropskih držav, ki se trudi, da bi te grozote ustavila, a da žal številni drugi ostajajo »gluhi in slepi«.