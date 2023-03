Hude obtožbe Mahniča na račun Goloba, ki odgovarja: Pri vas je bila strankarska izkaznica predpogoj

Premier Robert Golob je danes v DZ zavrnil očitke poslanca SDS Žana Mahniča, da na vodstvene položaje v državnih podjetjih imenuje svoje znance. Za razliko od časov prejšnje vlade ni potrebna strankarska izkaznica, pač pa znanje in izkušnje, je dejal in dodal, da gre za način, kako bodo vrnili državo nazaj v normalo.

Mahnič je v vprašanju Golobu omenil več po njegovih besedah spornih imenovanj, denimo imenovanje pisca gospodarskega programa Gibanja Svoboda Žige Debeljaka za predsednika uprave SDH, Golobovo poročno pričo Tomaža Štoklja za generalnega direktorja HSE ter moža generalne sekretarke vlade Maksa Helbla za direktorja Gen-I. »Zakaj na vodstvene položaje v slovenskih državnih podjetjih kadrujete svoje prijatelje, znance ali celo sorodnike vas osebno ali vaših najožjih sodelavcev?« je vprašal.

Vse zanikal

Golob je te trditve zanikal. »Sedanji direktor Gen-I je v družbi od leta 2005, predsednik uprave pa je postal, ker je bil najboljši notranji kandidat,« je dejal. Enako velja za Štoklja, ki je pred imenovanjem na položaj generalnega direktorja HSE znotraj družbe 15 let zasedal vodilna mesta. »Kdor ima 15 in več let izkušenj na vodilnih funkcijah, ta je zelo kvalificiran, da tako podjetje tudi prevzame,« je poudaril.

Premier je Mahniču zatrdil, da v času aktualne vlade vodilna mesta v državnih podjetjih prevzemajo ljudje s korporativno zgodovino in ne anonimneži s strankarsko izkaznico. Tako Štokelj kot Helbl nimata strankarske izkaznice, je dejal in dodal: »Pri vas je bila strankarska izkaznica predpogoj, pri nas je predpogoj, da imajo deset in več let znanja iz točno tega korporativnega področja.«

Opozicijski poslanec je predsednika vlade ponovno spraševal tudi o poslih beograjske hčerinske družbe Gen-I, prek katere naj bi se financiralo tuje diplomate za pridobivanje energetskih poslov. Golob je ponovil, da je zgodba o poslih Gen-I v nekaterih državah zahodnega Balkana nastala v predvolilnem času po nareku takratne vodilne stranke. »Nikoli ni bila poslovna praksa Gen-I, da bi najemali katerekoli diplomate zato, da bi pridobivali posle,« je zatrdil.

S kratkim »da« pa je odgovoril na vprašanje poslanke SDS Jelke Godec, ali je prijavil ukradeno identiteto v Romuniji, kjer naj bi nekdo odprl bančni račun na njegovo ime. Poslanko je nato zanimalo, kdaj in komu je dejanje naznanil, na kar je odvrnil, da so njegovi odvetniki decembra lani vložili prijavo na tožilstvo v Romuniji. Trditve o njegovem romunskem računu so bile po njegovih besedah dane v javnost z enim samim namenom - da se poskuša vnašati med ljudi zmedo.

