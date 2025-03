Golob udaril po Pirc Musarjevi, predsednica zgrožena. Tudi na osebni ravni, razočaral jo je ...

Spet se je zaiskrilo med predsednikom vlade in predsednico republike. Tako je premier Robert Golob za N1 ocenil, da je ravnanje predsednice republike Nataše Pirc Musar pri kadrovskih zadevah neodgovorno in nedržavotvorno. Danes popoldan ob13. uri sta sicer srečala tudi na temo kandidata za guvernerja. »Mislim, da je prav, da bo na tem pogovoru snel kapo predsednika vlade in se z menoj pogovarjal kot predsednik stranke,« je dejala. Pri imenovanjih na najvišje funkcije je odgovornost političnih strank v parlamentu, pri varuhu celo širše od koalicije, je spomnila.

Toda Golob je dejal, da dodatno usklajevanje o Saši Jazbec, ki ima podporo koalicije, sploh ni potrebno. Premier je za N1 izpostavil, da je ravno v tem času, ko zaradi spremenjenih varnostnih razmer celotna Evropa hiti v dvigovanje izdatkov za obrambo, Slovenija brez predstavnika v Svetu Evropske centralne banke pri odločitvah s področja denarne politike. »Po domače: zato ker predsednica ne zmore opravljati svoje naloge, je Slovenija brez predstavnika točno na točki, kjer se odloča o obrambnih izdatkih. Ali se vam to zdi državotvorno? Meni ne čisto,« je bil do Pirc Musarjeve oster Golob.

Pirc Musarjeva zgrožena. Tudi na osebni ravni

In na odziv predsednice republike ni bilo treba dolgo čakati. Pirc Musarjeva je sklicala izjavo za javnost in povedala, da je nad Golobovimi izjavami zgrožena in razočarana tudi na osebni plati. Dodala je še, da je takšno obračunavanje preko medijev politično nezrelo izsiljevanje. »Predsednik vlade me je kot politik razočaral,« je dodala predsednica republike.

Predsednica je bila zgrožena tudi nad navedbami Goloba, da dodatno usklajevanje o kandidatki za guvernerko banke Slovenije Saši Jazbec, ki ima podporo koalicije, sploh ni potrebno. Takšno stališče je nenavadno, v določenih okoliščinah in razmerah, kot jih vidimo na zahodu, vzhodni Evropi in bližnjem vzhodu, pa tudi nevarno, meni predsednica. »Sprašujem se, čemu so po njegovem mnenju torej namenjeni pogovori s poslanskimi skupinami, ki so jih doslej opravljali vsi predsedniki držav,« je dodala. Ob tem pa spomnila, da ima v postopku imenovanja predsednik države vlogo predlagatelja, DZ pa vlogo glasovalca o predlogu.

»Vlada v to enačbo ni vključena in to z razlogom, saj gre v primeru banke Slovenije za institucijo, ki mora delovati popolnoma neodvisno,« je pristavila.

Da ne zmore opravljati svoje naloge? Ostro zavrnila Goloba

Ostro je zavrnila tudi očitek, da ne zmore opravljati svoje naloge. Po štirih krogih posvetovanj s poslanskimi skupinami, predstavnikoma narodnih skupnosti in nepovezanimi poslanci je pri temi guvernerja »naletela na koalicijski zid« in ugotovila, da koalicijske stranke ob »neomajnem nareku Gibanja Svoboda« vztrajajo pri podpori Saši Jazbec. Ko je v razmislek predlagala rešitev, je tudi pri tem naletela na zaprta vrata, pravi. »Iz spoštovanja do kandidatov pa v DZ ne bom kar tako pošiljala predlogov, če se o njih nihče ne želi niti pogovarjati, kaj šele usklajevati,« je bila jasna.

In kako je spor komentirala šefica Janševih poslancev Jelka Godec? »Iz dneva v dan jih je več. Zgroženih in razočaranih nad delom predsednika vlade,« je zapisala na omrežju X.