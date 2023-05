Golob to meni o Akrapoviču in Pečečniku (VIDEO)

Prdsednika vlade, ki je leta 2022 po odhodu z vrha podjetja GEN-I prevzel vodenje stranke Gibanje Svoboda Roberta Goloba so gostili v AIDEA Podkast #99.

»Tipičen primer naše najbolj uspešne svetovne zgodbe v gospodarstvu so nišne zgodbe, nič narobe z njimi. So izjemni, Boscarol na primer, Akrapovič, ampak so nišni igralci. Kot posamezniki smo Slovenci izjemni, smo svetovni fenomen. Tisto, kar nam mogoče včasih manjka, poleg kolektivne samozavesti in ponosa, se pravi imamo individualno, je kolektivno, to nam včasih zmanjka. Čeprav nas športniki kar dobro razvajajo tudi na tem področju. Manjka nam sposobnost, da bi individualne izjemne dosežke pretvorili v velike gospodarske zgodbe,« je mnenja predsednik vlade Golob.

Igor Akrapovič, direktor podjetja izpušnih sistemov Akrapovič. FOTO: Leon Vidic, Delo

Poslovnež Joc Pečečnik. FOTO: Foto: Jure Eržen, Delo

Odnos do podjetništva

V epizodi sta se z voditeljem dotaknila več aktualnih tematik, ki si jih lahko pogledate v spodnjem posnetku.

Proti koncu posnetka na 52.23 minuti je na vprašanje, kakšen je njegov odnos do podjetništva odgovoril: »Verjamem, da je biti podjetnik nekaj, kar bi moral vsak preizkusiti. Biti podjetnik je nekaj, ko začneš iz nič. Tudi sam sem začel podjetniško zgodbo iz nič. Začel sem leta 2002 v podobnem stanovanju kot je vaš studio, samo da smo prvi dan belili stene. Sčasoma je zraslo podjetje GENI, ki ima danes 700 zaposlenih in 4 milijarde prihodkov. Vmes ga je odkupila država, začel pa sem v svojem podjetju s štirimi zaposlenimi, oziroma tremi,« se popravi Golob.

Pri podjetništvu vidiš, kako besede malo štejejo, nadaljuje predsednik vlade. »Vse, kar šteje, so dejanja. Vidiš, kako sam zmoreš samo nekaj in šele ko uspeš vključiti ostale, lahko začneš graditi nekaj večjega. In ko vidiš, kako nekaj raste, je ponos, da si zgradil eno zgodbo, ki je bistveno večja od tebe, nekaj neprecenljivega. Biti podjetnik ne pomeni samo zaslužiti denar. To pride zraven, ko si uspešen. V nečem moraš meriti svoj uspeh. Naša pot je bila zelo zanimiva. Prvih pet let smo merili uspešnost izključno glede zaslužka, potem smo se naslednjih pet let usmerili v kupce, potem smo začeli skrbeti za planet.«

Skozi podjetniško rast rasteš tudi kot osebnost, nadaljuje predsednik vlade. »Zato je biti podjetnik nekaj najboljšega, kar se lahko zgodi človeku.«

