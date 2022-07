Golob sporočil, kakšne ukrepe je sprejela vlada (V ŽIVO)

Dopoldne je potekal delovni posvet predsednika vlade Roberta Goloba s predsedniki in vodji poslanskih skupin parlamentarnih strank, predstavniki energetskih podjetij ter ekonomskimi strokovnjaki na temo ukrepov za zajezitev prehranske in energetske draginje ter zagotovitev energetske varnosti države. Golob je na tiskovni konferenci sporočil, kako je potekal sestanek.

Ukrepi, ki so jih sprejeli, bodo začeli veljati s prvim septembrom. Najprej želijo poskrbeti za najbolj ranljive, to so posamezniki, zato so ukrepi pred gospodarstvom namenjeni njim. Izenačili bodo uporabnike vseh energentov, da ne bo prišlo do take diskriminatornosti kot prejšnjo zimo. Predlagali bodo zakon, ki določa znižanje stopnje DDV za vse energente s 22 na 9,5 odstotka. »Upamo, da bosta zakona pod streho pred 1. oktobrom, sprejemala se bosta po skrajšani proceduri,« je povedal premier.

Drugi ukrepi se tičejo regulacije energentov. Jutri nameravajo zamejiti zgornjo ceno zemeljskega plina na nivo, ki je vzdržen in je bistveno pod nabavnimni cenami, ne samo za posamezne uporavnike in malo gospodarstvo, temveč tudi za javne zavode.

»Jutri bomo predstavaili nove ukrepe proti draginji. Dosegli bodo vse, cene se bodo znižale za vse odjemalce zemeljskega plina s prvim septembrom. Naslednji korak je, da poskrbimo, da ne bo prišlo do prekinitve dobave,« je še povedal Golob.

Sestanek je bil po besedah predsednika vlade zelo konstruktiven, vse stranke so si bile edine pri sprejemanju ukrepov.

Pred tem pa je pred novinarje stopil tudi Luka Mesec, ki je e spregovoril o družinski zakonodaji, ukrepih proti draginji, dolgotrajni oskrbi, inšpektoratu za delo in drugih temah.