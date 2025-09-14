POKLUKAR STOPIL V BRAN

Golob šel na Brezje, Rupar po tem obisku oster, a ni bil edini

Robert Golob in Tina Gaber Golob sta obiskala Brezje, kar je sprožil polemiko na družbenih omrežjih.
Fotografija: Predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar. FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar. FOTO: Leon Vidic/Delo

M. J.
14.09.2025 ob 17:54
14.09.2025 ob 17:55
M. J.
14.09.2025 ob 17:54
14.09.2025 ob 17:55

Premier Robert Golob se je ta petek na Brezjah skupaj s svojo ženo Tino Gaber Golob udeležil svete maše za otroke z rakom. Kot je zapisal na Facebooku, sta bila del nečesa res posebnega. »Na Brezjah sva se udeležila svete maše za otroke z rakom, posvetili pa smo tudi kapelico, s plišastim junakom Zlatkom, namenjeno prav njim. Vsem otrokom, ki se borijo, ki so borbo že končali in tistim, ki jih nosimo v srcih,« je po obisku še zapisal slovenski premier. Ta obisk je med drugim opazil tudi predsednik stranke Glas upokojencev, Pavel Rupar, ki pa nad njim ni preveč navdušen.

Rupar sicer v svojem zapisu na Facebooku ni neposredno omenil Goloba in njegove žene, a je jasno, da je z njim mislil nanju, saj je objavil tudi njuno sliko. »Pojavljajo se slike razvpite spremlevalke neštetih premožnih moških in njenega trenutnega moža na Brezjah s patrom, ko se rokujejo! Hinavščina, da je ni para! Po kaj sta prišla tja vemo: njuna vera ne zavzema niti 0,001% velikosti gorčičnega zrna, je nimata! Če sta mislila svoj poročni civilni obred "kronati" za javnost z blagoslovom na Brezjah sporočam, da ni vreden nič in da bi bilo enako, če bi ju pošpricali kar s kurjimi iztrebki, da ne povem po domače,« je bil oster Rupar.

Kot je zapisal, razume, če sta opravila spoved pred obredom. »A je zagotovo nista, ker bi pater spovednik v spovednici doživel popol kalops, srčni infarkt od naštetega, če bi povedala vse po resnici. Seveda pa odpustki ne bi smeli biti sami po sebi umevni, če ni kesanja in iskrenega opravičila in spreobrnenja. In tega pri tem paru zagotovo ne bomo doživeli, še slabše bo,« je bil jasen.

Na družbenem omrežju X je bil oster tudi član SDS Zvone Černač: »Samo gnoj od človeka je sposoben rakave bolezni otrok izrabljati za politično propagando. Zgodovina pozna enega takih: nadel si je ime Hitler,« je zapisal.

Poklukar stopil v bran

Na drugi strani pa je Boštjan Poklukar, ki je minister za notranje zadeve v aktualni vladi, stopil v bran slovenskemu premierju: »Spet novo dno! Če predsednik Vlade Republike Slovenije obišče sveto mašo in posvetitev kapelice za otroke z rakom v baziliki na Brezjah zagotovo ni "gnoj od človeka". In ko ga zraven poslanec Državnega zbora še primerja s Hitlerjem je to ostudna žalitev in novo dno slovenske politike. Tudi sam hodim v Cerkev in k sveti maši. Sem torej "gnoj od človeka" in zraven še Adolf Hitler?«

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Robert Golob Tina Gaber Golob Pavel Rupar Zvone Černač Boštjan Poklukar

Priporočamo

Golob šel na Brezje, Rupar po tem obisku oster, a ni bil edini
Višina pokojnine Francija Keka razburja Slovence
Baba Vanga in Nostradamus: Ali se srhljiva prerokba o letu 2025 že uresničuje?
24-letnica vzela kokain, obsojena na 25 let zapora v »Alcatrazu Bližnjega vzhoda«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Golob šel na Brezje, Rupar po tem obisku oster, a ni bil edini
Višina pokojnine Francija Keka razburja Slovence
Baba Vanga in Nostradamus: Ali se srhljiva prerokba o letu 2025 že uresničuje?
24-letnica vzela kokain, obsojena na 25 let zapora v »Alcatrazu Bližnjega vzhoda«

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.