Golob šel na Brezje, Rupar po tem obisku oster, a ni bil edini

Premier Robert Golob se je ta petek na Brezjah skupaj s svojo ženo Tino Gaber Golob udeležil svete maše za otroke z rakom. Kot je zapisal na Facebooku, sta bila del nečesa res posebnega. »Na Brezjah sva se udeležila svete maše za otroke z rakom, posvetili pa smo tudi kapelico, s plišastim junakom Zlatkom, namenjeno prav njim. Vsem otrokom, ki se borijo, ki so borbo že končali in tistim, ki jih nosimo v srcih,« je po obisku še zapisal slovenski premier. Ta obisk je med drugim opazil tudi predsednik stranke Glas upokojencev, Pavel Rupar, ki pa nad njim ni preveč navdušen.

Rupar sicer v svojem zapisu na Facebooku ni neposredno omenil Goloba in njegove žene, a je jasno, da je z njim mislil nanju, saj je objavil tudi njuno sliko. »Pojavljajo se slike razvpite spremlevalke neštetih premožnih moških in njenega trenutnega moža na Brezjah s patrom, ko se rokujejo! Hinavščina, da je ni para! Po kaj sta prišla tja vemo: njuna vera ne zavzema niti 0,001% velikosti gorčičnega zrna, je nimata! Če sta mislila svoj poročni civilni obred "kronati" za javnost z blagoslovom na Brezjah sporočam, da ni vreden nič in da bi bilo enako, če bi ju pošpricali kar s kurjimi iztrebki, da ne povem po domače,« je bil oster Rupar.

Kot je zapisal, razume, če sta opravila spoved pred obredom. »A je zagotovo nista, ker bi pater spovednik v spovednici doživel popol kalops, srčni infarkt od naštetega, če bi povedala vse po resnici. Seveda pa odpustki ne bi smeli biti sami po sebi umevni, če ni kesanja in iskrenega opravičila in spreobrnenja. In tega pri tem paru zagotovo ne bomo doživeli, še slabše bo,« je bil jasen.

Na družbenem omrežju X je bil oster tudi član SDS Zvone Černač: »Samo gnoj od človeka je sposoben rakave bolezni otrok izrabljati za politično propagando. Zgodovina pozna enega takih: nadel si je ime Hitler,« je zapisal.

Poklukar stopil v bran

Na drugi strani pa je Boštjan Poklukar, ki je minister za notranje zadeve v aktualni vladi, stopil v bran slovenskemu premierju: »Spet novo dno! Če predsednik Vlade Republike Slovenije obišče sveto mašo in posvetitev kapelice za otroke z rakom v baziliki na Brezjah zagotovo ni "gnoj od človeka". In ko ga zraven poslanec Državnega zbora še primerja s Hitlerjem je to ostudna žalitev in novo dno slovenske politike. Tudi sam hodim v Cerkev in k sveti maši. Sem torej "gnoj od človeka" in zraven še Adolf Hitler?«