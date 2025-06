Golob se z njim srečuje, Tonin obtožuje: »Nasilnim Romom sporočate, da se jim ne bo zgodilo nič«

Predsednik vlade Robert Golob se je sestal z županom Občine Ribnica Samom Pogorelcem, ki je bil, kot je znano, pred dnevi žrtev napada Romov.

Samo Pogorelc je bil napaden na veselici. FOTO: Fb/samo Pogorelc

»S predsednikom vlade sva bila nekako enotna, da najprej začnemo z reševanjem oziroma preprečevanjem kriminala v romskih naselij. Obljubil je nekatere hitre ukrepe,« je po sestanku povedal Pogorelc. V odprtem in konstruktivnem pogovoru sta obravnavala aktualne razmere, povezane z romsko skupnostjo in zagotavljanjem varnosti v lokalnem okolju, so ob tem sporočili iz premierjevega kabineta. Sogovornika sta se jasno in odločno zavzela proti vsakršnemu nasilju.

Tonin medtem: Imamo vlado, ki ji za varnost ljudi ni mar!

A vsa ta zagotovila ne prepričajo šefa Nove Slovenije (NSi) Mateja Tonina.

Matej Tonin. FOTO: Jože Suhadolnik

»Lani smo se ta čas zbrali na taboru v Ribnici. Kdo bi si mislil, da se bodo samo v enem letu stvari tako zaostrile, da bodo Romi začeli fizično obračunavati še z županom. Vsi tisti, ki vztrajno zavračate sveženj zakonov Nove Slovenije za zaostritev kazenske zakonodaje in preprečevanje zlorab socialnih pomoči, se poglejte v ogledalo: