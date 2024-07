Golob se je zahvalil Bidnu

Premier Robert Golob se je danes zahvalil ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu za krepitev transatlantskih odnosov. V luči Bidnove odločitve, da na novembrskih volitvah ne bo vnovič kandidiral za predsednika, je ocenil tudi, da so ZDA pod njegovim vodstvom močan in osrednji evropski zaveznik.

»S predsednikom Bidnom sem se imel priložnost srečati ob nekaterih multilateralnih dogodkih, nazadnje ob robu vrha zveze Nato v Washingtonu. Predsednik je pokazal izjemno širino, bogate izkušnje, predanost ključnim vrednotam demokratičnega sveta in tudi dobro poznavanje naše soseščine – Zahodnega Balkana,« je dejal.

Posebej se je zahvalil Bidnu za vse napore v smeri nadaljnje krepitve transatlantskih odnosov in zveze Nato. »ZDA so pod njegovim vodstvom močan in osrednji evropski zaveznik,« je še prepričan Golob. Biden je v nedeljo na omrežju X sporočil, da odstopa od vnovične kandidature za predsednika ZDA. V tekmi za demokratsko nominacijo pa je podprl svojo podpredsednico Kamalo Harris.