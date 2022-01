Golob se je odzval na očitke o visokih dohodkih: Zakaj je moja plača pomembna?

Nekdanji direktor Gen-I Robert Golob je v Mariboru pripravil drugo javno tribuno, na katero je povabil tudi Anžeta Erbežnika in Vesno Vuk Godina. Tokrat se je odzval tudi na očitke o visokih prihodkih. Kot je dejal, ga dobrih 200.000 evrov neto letne plače in dodatne nagrade za uspešnost v višini več sto tisoč evrov ne osrečujejo. »Moja sreča ne izhaja iz moje plače. To je nesmiselno. Zakaj je moja plača pomembna?« je dejal Golob.

Kot poroča Delo.si, je nekdanji direktor Gen-I leta 2020 vsak mesec prejel okoli 18.000 evrov neto. Na svoje visoke prejemke je, kot pravi, ponosen. Njegova fiksna plača pa po njegovem mnenju sploh ni najvišja v energetiki in takšne niti noče, ker bi bilo to dolgočasno. Želi, da je izzvan in da tekmuje ter take prejemke zasluži.

Mu bodo posnetki hrvaške obveščevalne službe zagrenili politični vzpon?

Po poročanju Dela pa visoki dohodki niso edini, ki mu utegnejo zagreniti politični vzpon. Obstaja posnetek pogovora, avtor je menda hrvaška obveščevalna služba, kjer so sogovorniki za nekim omizjem omenjali tudi Roberta Goloba in njegove domnevne nečednosti oziroma okoriščanje v energetskih poslih v BiH.

Golob poudarja, da se s posnetki izpred 15 let, na katerih v nasprotju z Andrejem Vizjakom njega sploh ni, ne misli ukvarjati. Ne bo se branil pred očitki »nekih tipov« iz BiH in ne komentira groženj z okostnjaki, ki bodo morda padli iz njegovih omar, ker se ukvarja z drugimi zadevami. »Sploh me ne skrbi, tudi plačo so odkrili dan pred iztekom petletne pogodbe,« pravi.