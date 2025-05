Golob navdušen, ker bo v sredo »z velikim veseljem in ponosom šel skozi dosežke vlade«. No, to pa pravijo naši bralci (VIDEO)

V Svobodi so po treh letih mandata vlade prepričani, da jim bo dosedanje delo prineslo še en mandat. Zatrjujejo, da so tudi v zadnji etapi usmerjeni k izpolnjevanju pričakovanj, a pogledi so usmerjeni tudi že k volitvam. Na teh bo po oceni premierja Roberta Goloba ob jasni razliki med jezikom sovraštva in spoštljivega dialoga odločitev enostavna.

»Z velikim veseljem in ponosom skozi dosežke te vlade«

Golob je že danes napovedal, da bodo na sredini novinarski konferenci »z velikim veseljem in ponosom šli skozi dosežke te vlade«. »Verjamem, da bo govora tudi o tem, kako vidimo vizijo, delovanje vlade v naslednjem mandatu,« je dejal. V največji vladni stranki Gibanje Svoboda, kjer so prepričani, da jim bodo volivci tega podelili na podlagi dosedanjega dela, pa so se na pretekla tri leta ozrli že danes.

Mnenja bralk in bralcev Bralka Danica: Nezadostno, ker dviguje samo davke in daje obljube ki jih ne naredi Bralka Marija: Zelo dobro, bilo bi še boljše, če opozicija ne bi nagajala Bralka Marija: Katastrofa, sam blef, draginja, laži. Same obljube, vse se je podražilo, denar samo za lenuhe, sramota ... Slovenci nimamo nobenih pravic Bralec Sandi: Golob dela super.Ce ne bi SDS nagajal bi bilo se vec narejenega.Vsi za Svobodo. Bralec Vladimir: Odlično Bralec Jože: 0 in še enkrat 0. Katastrofa. Nič od nič. Bralec Martin: Katastrofa od vlade...laži davki in korupcija... delavci, upokojenci pa reveži ... Bralec Milan: Ena velika katastrofa, kar koli obljubi se ne zgodi, same laži Bralka Danica: Zelo korektno, bilo bi še boljše, če ne bi SDS nagajal in onemogočal njihovega dela in siromašil državno blagajno (zahtevki za referendume). Bralec Branko: Slabo ne vem kaj bo z nami .... Bralec Zoran: Katastrofa od vlade, sami nesposobni in nemoralni izmečki na čelu s predsednikom vlade in predsednico Dz samo vlačugarstvo Bralec Blaž: Grozno, popoln blef in aroganca. Nisi naredili prav popolnoma nič, razen da so se na vseh koncih in krajih poskusali znebiti desno usmerjenih ljudi po njihovem Janšistov. Upam, da bo aprila nepreklicno konec te agonije! Bralec Janez: Sem upokojenec, v mandatu Goloba sem obubožal, zdaj si še pira ne bom mogel več privoščiti. Na naslednjih volitvah samo en velik Neeeeeeee gibanju svoboda Bralka Anica: Čista nula,da ne bi še kaj hujšega napisala Bralka Tanja: Živimo v miru, nobenih groženj, bil bi tudi še bolj uspešen, če mu nasprotniki ne bi stalno metali polena pod noge Bralka Darja: Zelo dobro Bralka Anica: Čista nula, ne delajo drugega kot nabijajo davke in koliko orožja nabaviti in Afganistance v Slovenijo spravit z urejenim statusom

Golob je tako tudi v odzivu na sobotni kongres največje opozicijske stranke SDS, na katerem je bilo slišati več kritik na račun dela vladne koalicije, ki da uničuje državo, odgovoril, da bodo o tem sodili volivci na volitvah prihodnje leto. »Karkoli drugega je v tem trenutku enostavno brezpredmetno,« je ocenil.

Koalicijske stranke bodo v teh dneh potegnile črto pod tri četrtine mandata, ki so ga nastopile po državnozborskih volitvah leta 2022. V sredo bodo pred medije stopili prvaki vseh treh koalicijskih strank ob Robertu Golobu še predsednik SD Matjaž Han in koordinatorica Levice Asta Vrečko.

Prvak Svobode pa je obenem še prepričan, da bo odločitev za volivce na koncu enostavna, če bosta le jasno izražena razlika med dvema poloma, tistim, ki »govori o revanšizmu z jezikom sovraštva in drugim, ki govori o spoštljivem socialnem dialogu, graditvi in krepitvi javne države in družbe«.

Anketa Siola: SDS še naprej z najvišjo podporo, na drugem mestu ostaja Gibanje Svoboda Tudi ta mesec bi glede na anketo, ki jo je za Siol.net opravil Valicon, na morebitnih volitvah slavila SDS. Volilo bi jo 24 odstotkov vprašanih (aprila 23 odstotkov), na drugem mestu je Gibanje Svoboda s 17,4-odstotno podporo (aprila 18,8 odstotka). SD na tretjem mestu sledi s 7,8-odstotno podporo, kar je nekoliko manj kot mesec pred tem, ko so zabeležili 8,4 odstotka. Na četrtem mestu je Resni.ca s 6,3 odstotka, aprila bi jo izbralo 7,1 odstotka sodelujočih v anketi. Medtem ko je Vesni podpora zrasla z aprilskih 4,6 na 5,8 odstotka. Za Demokrate bi volilo 4,1 odstotka (aprila 5,6 odstotka). Približno toliko, in sicer po štiri odstotke, imajo tokrat tudi NSi (aprila 3,8 odstotka) in Pirati (aprila 3,2 odstotka). Za Levico bi glasovalo 3,9 odstotka (aprila 4,6 odstotka). SNS ostaja pri 3,3 odstotka, bistveno se ne spreminja tudi podpora SLS, za katero bi glasovalo 1,8 odstotka (aprila 1,7 odstotka), Zelenim Slovenije, ki bi jih izbralo 1,4 odstotka (aprila 1,5 odstotka) in Glasu upokojencev, ki ostaja pri odstotku. Da bi volilo druge stranke, je odgovorilo 2,5 odstotka, neopredeljenih je tokrat 12,8 odstotka.

Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič je ob tem med nekaterimi ključnimi projekti, ki jih čakajo do konca mandata, izpostavila še zakone s področja zdravstvene reforme, ki jo vladna koalicija ves čas mandata postavlja v sam vrh prioritet, pa tudi uresničitev pokojninske reforme, reforme visokega šolstva in stanovanjske politike.

