Michel na prizadetih območjih v Kamniku: »Na prebivalce Slovenije ne bomo pozabili« (VIDEO)

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki bo med gosti letošnjega Blejskega strateškega forum, je dan pred začetkom dogodka skupaj s predsednikom vlade Robertom Golobom obiskal poplavljena območja v občini Kamnik.

Michel in Golob sta si ogledala nekatera v poplavah prizadeta območja v občini Kamnik, nakar se bosta na Bledu na dvostranskih pogovorih posvetila tako ujmi in pomoči EU pri spopadanju z njo kot tudi aktualnim evropskim vprašanjem. Golob je poudaril, da trenutno preučujejo, kako najučinkovitejše črpati sredstva iz solidarnostnega sklada.

»Slovenija je v težkem položaju. Navdušen sem nad pogumom naroda in vodstva,« je dejal Michel in dodal: »Tu sem, da vnovič potrdim solidarnost Evropske unije. Zelo sem impresioniran nad pogumom slovenskih ljudi ter nad osredotočenostjo in odločnostjo slovenskih oblasti in premierja Goloba,«.

»Ena stvar je popolnoma jasna: na prebivalce Slovenije ne bomo pozabili,« je dejal Michel, ki je poudaril, da EU Sloveniji ob strani ne stoji samo danes, ampak bo tako tudi v prihodnje.

Tudi Golob je spomnil na obljube EU, da se na Slovenijo ne bo pozabilo in dodal, da to potrjuje tudi današnji obisk Michela. »EU stoji z nami in nam bo pomagala ne samo pri hitremu odzivanju po nesrečah, temveč tudi pri obnovi,« je dejal.

»Danes smo obiskali lokacijo, kjer bodo s pomočjo evropskih partnerjev v prihodnjih dneh zgradili most,« je nadaljeval. Poudaril je, da skupne delovne ekipe Slovenije in Evropske komisije preučujejo, kako lahko Slovenija učinkovito črpa sredstva iz solidarnostnega sklada.

Nekatera prizadeta območja si je že kmalu po poplavah ogledala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in napovedala zajeten paket pomoči za odpravljanje posledic poplav. Iz solidarnostnega sklada EU si denimo Slovenija tako lahko obeta 400 milijonov evrov.

Nedavne uničujoče poplave v Sloveniji bodo v določeni meri zaznamovale tudi sam BSF, osrednji zunanjepolitični dogodek, ki ga vsako leto konec poletja gosti Slovenija in se bo v ponedeljek in torek posvečal zlasti vprašanju, kako lahko solidarnost pomaga pri soočanju z izzivi modernega sveta.

Šefic: Sanacija vodotokov po vodni ujmi je prioriteta Sanacija vodotokov po vodni ujmi je prioriteta, saj so nekatera območja še danes ogrožena, je po pogovoru z zgornjesavinjskimi župani v Braslovčah zatrdil državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah Boštjan Šefic. Vlada bo pozornost namenila tudi čimprejšnji sanaciji državnih cest. Šefic je dejal, da bo treba zagotoviti tudi oskrbo s pitno vodo, saj ta v nekaterih občinah še vedno ni zagotovljena. Z zgornjesavinjskimi župani se je pogovarjal tudi o o obnovi poplavljenih območij, za katero bo poskrbela širša vladna delovna skupina. Napovedal je, da bo država povečala obseg gradbene mehanizacije na poplavljenih območij. Povedal je, da bodo poskrbeli tudi za ljudje, ki so zaradi poplave ostali brez hiš, v ta namen bo država zagotovila finančna sredstva. Ta problem bodo rešili z zakonom o obnovi, je pojasnil.

Med drugim bodo vsi udeleženci foruma lahko prispevali v sklad za obnovo po poplavah. Obenem bo forum priložnost za dvostranske pogovore s predstavniki drugih držav o morebitni nadaljnji pomoči.