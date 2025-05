Golob razkril, da na vladi zdaj domuje ljubka žival, potrebuje vašo pomoč (FOTO)

Slovenski premier Robert Golob se je tokrat na družbenem omrežju Facebook oglasil z nekoliko drugačno objavo. Kot je razkril, po novem na vladi domuje veverica. Čeprav gre za naravno radovedno žival, je njena odločitev, da si izbere prav vladno poslopje za svoj novi dom, morda koga presenetila.

»Od veje do veje - na vladi si je dom ustvarila veverica. Ni čisto jasno, ali bolj spremlja naravo ali politiko, a jasno je nekaj - prirasla nam je k srcu! Zdaj pa potrebuje še ime. Pomagajte nam s predlogi,« je zapisal Golob, ki je v svojo objavo na Facebooku dodal tudi sliko veverice.

Možno je, da ta veverica nima doma samo na slovenski vladi, ampak ga ima morda še kje, saj imajo veverice lahko tudi več gnezd. Gnezdo si sicer naredijo iz vej od tri do osem metrov od tal. Če gre za mlajši primerek, bodo lahko na slovenski vladi to ljubko žival srečevali še kar nekaj časa. Veverice namreč v naravi živijo od tri do sedem let.