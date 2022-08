Golob razkril, koga si želi na vrhu ljubljanske občine

Aktualnemu ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću se obeta podpora največje vladne stranke. Robert Golob je danes po poročanju Dela povedal, da ga vidi kot najprimernejšega kandidata na tem mestu.

»Ne bom zanikal, da sam župana Jankovića vidim kot najbolj primernega, da na tem mestu nadaljuje še en mandat. Sam se nagibam, da ga stranka podpre, a ne bom prejudiciral, dokler tega svet stranke ne bo potrdil,« je dejal Golob.

Gibanje Svoboda ima v stranki pri lokalnih volitvah odprtih še kar nekaj stvari in še ni povsem jasno, v koliko občinah bodo imeli kandidate za župane in kandidatne liste za občinske svete.

Golob in Janković sta stara znanca in se poznata zelo dobro. Sodelovala sta v Pozitivni Sloveniji, župan pa je pred parlamentarnimi volitvami podprl Golobovo stranko in se tudi udeležil konvencije.