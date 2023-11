Golob razkril, kdaj naj bi prišli do davčne reforme oziroma vsaj do izhodišč zanjo

Predsednik vlade Robert Golob si želi obuditi socialni dialog in kot prvi temi predlaga zmanjšanje birokratizacije ter davčno reformo. Do konca prvega četrtletja naj bi prišli do izhodišč, kako izpeljati davčno reformo, je dejal na vrhu slovenskega gospodarstva.

Golob je na vrhu gospodarstva dejal, da je v zadnjega pol leta socialni dialog nekoliko zastal. »Želim si, da najkasneje s 1. januarjem dialog znova steče v najboljši možni maniri,« je dodal.

Napovedal je srečanja s predstavniki gospodarstva najmanj enkrat mesečno, na katerih naj bi zaenkrat naslovili dve temi – kako zmanjšati birokratizacijo, denimo na področju registriranja delovnega časa, ter davčno reformo. Slednja naj bi bila takšna, da bomo lahko na koncu ustvarili več in predvsem več tudi imeli.

Golob je pred zbranimi gospodarstveniki spomnil na energetsko krizo kot posledico ruske agresije na Ukrajino, ki ji je sledila socialna kriza, avgusta pa so Slovenijo prizadele še poplave. »Vlada se je odzvala odločno,« je dejal in dodal, da so šla za blaženje posledic vseh teh kriz znatna proračunska sredstva.

Vseeno se veliko vlaga v investicije, inovacije in razvoj. »Nikoli doslej ni bilo toliko državnih sredstev namenjenih za raziskave, znanost in razvoj,« je povedal. Samo z znanjem bomo povečevali produktivnost, in če želimo graditi blaginjo na družbi znanja, potem so ravno ta sredstva najbolj pomembna, je dejal.