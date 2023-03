Golob prispel v Kijev: to so prvi posnetki, ki jih je objavil (FOTO, VIDEO)

Predsednik vlade Robert Golob je danes prispel na enodnevni delovni obisk v Ukrajino, kjer se bo sešel z ukrajinskim državnim vrhom ter izkazal nadaljnjo podporo Slovenije tej državi v njenem prizadevanju v boju proti ruskim agresorjem.

»Želimo izkazati politično podporo v luči vsestranske pomoči Slovenije Ukrajini v težkih časih ruske vojaške agresije,« je ob prihodu v Kijev dejal Golob. »Želimo tudi potrditi našo zavezanost politiki ozemeljske celovitosti Ukrajine v okviru njenih mednarodno priznanih meja. Zagotovili bomo nadaljnjo pomoč in prispevali pri povojni obnovi,« je še poudaril premier.

Danes ima Golob na programu tudi udeležbo na slovesnosti v spomin na žrtve ruske invazije ter na vrhu o ruski odgovornosti za zločine v Ukrajini.

Kaj je namen obiska?

Namen obiska je izkazati politično podporo v luči dosedanje in nadaljnje vsestranske pomoči Slovenije Ukrajini. Obisk bo hkrati priložnost za napoved nadaljnje humanitarne pomoči in sodelovanja pri obnovi Ukrajine, za krepitev rednega političnega dialoga in poglobitev dvostranskih odnosov med državama, so dodali v kabinetu predsednika vlade.

To je prvi Golobov obisk v Ukrajini, odkar je Rusija februarja lani začela invazijo.

Že lani poleti je Ukrajino obiskala zunanja ministrica Tanja Fajon, novembra pa je bil tam obrambni minister Marjan Šarec. Kmalu po začetku ruske invazije je marca lani Kijev obiskal takratni slovenski premier Janez Janša, in sicer s premierjema Poljske in Češke. Janša je bil v ukrajinski prestolnici tudi v ponedeljek, srečal pa se je s predsednikom ukrajinske vlade Denisom Šmihalom.

Koliko pomoči je Slovenija že namenila Ukrajini?

Slovenija je po navedbah vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Ukrajini lani namenila za skoraj 30 milijonov evrov pomoči, od humanitarne in materialne do neposredne pomoči ukrajinskim beguncem v Sloveniji. Za njihovo oskrbo in integracijo je namenila 20,5 milijona evrov.

Ukrajini je donirala tudi 35 bojnih vozil pehote M80A in 28 tankov M-55S, torej dovolj opreme za en mehanizirani in en oklepni bataljon. Dobavila je tudi nekaj streliva, v kratkem pa se bo pridružila skupnemu naročanju streliva, o katerem so se 20. marca dogovorile članice EU in Norveška. Golob je ob robu nedavnega vrha EU menil, da bi morala Slovenija sodelovati tudi pri proizvodnji streliva za Ukrajino.