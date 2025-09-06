Golob presrečen stopil pred medije: »Jaz sem ponosen, da je Tina Gaber danes rekla da« (VIDEO)

Premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber (po novem Tina Gaber Golob) sta popoldne v Vili Tartini v Strunjanu stopila v zakonski stan. Poročni obred, ki je minil brez prisotnosti medijev, je vodil ljubljanski župan Zoran Janković. »Sem brez besed. Srečen sem,« je v izjavi medijem po obredu dejal Golob.

Poroka je sicer potekala stran od oči javnosti, nevesto in ženina sta na skupno pot pospremili njuni družini in prijatelji. Po zaključenem obredu je pred medije stopil premier, a brez svoje soproge. »Jaz sem srečen. Jaz sem ponosen, da je Tina Gaber danes rekla da,« je dejal in se zahvalil za spoštovanje zasebnosti.

Potočil kakšno solzo

O vtisih z obreda je dejal, da je ta »vedno tako čustven, da se človek nič ne zaveda, še manj pa spomni«. Potočil je tudi kakšno solzo, je priznal. Razkril je, da bodo na zabavi nastopili Mambo Kings.

Čas za medene tedne bo najverjetneje med jesenskimi krompirjevimi počitnicami, izbrala bosta tople kraje, je še povedal predsednik vlade.

Nevesta je nosila dolgo belo obleko z oprijetim zgornjim delom in odkritimi rameni ter razkošnim krilom. V laseh je imela tančico s čipkasto obrobo, v rokah pa je nosila šopek iz belih rož. Ženin je nosil temno modro obleko z belo srajco in kravato.