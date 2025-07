Kar veliko let je minilo, odkar smo Slovenke in Slovenci prek Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča posvojili kolesarsko dirko po Franciji; v teh tednih pogosteje kot sicer visimo pred zasloni in navijamo za naše favorite, ki z nečloveškimi napori premagujejo etape in dirke na Tour de France (TDF), kot mu uradno rečejo. Če smo že Slovenci prišli na TDF, bi bilo primerno in spodobno, da TDF pride tudi k nam: »Zdaj gre zares,« je ob predstavitvi namere, da gostimo start TDF leta 2029, uvodoma dejal premier Robert Golob. Naš kolesarski superšampion Tadej Pogačar nam na Touru daje upanje na zmago,...