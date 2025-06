Golob podprl peticijo za suspendiranje trgovinskega sporazuma EU z Izraelom

V luči zaostrovanja razmer v Gazi pri mednarodni pobudi My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira) s peticijo zahtevajo suspendiranje trgovinskega sporazuma med EU in Izraelom. Ob tej priložnosti so na današnji novinarski konferenci predstavili pričevanja zdravnikov, ki delajo v Gazi. Prizadevanja pobudnikov je podprl tudi premier Robert Golob.

V peticiji zahtevajo, da mora visoka predstavnica EU Kaja Kallas takoj pozvati k suspendiranju trgovinskega sporazuma med EU in Izraelom. Kallas namreč vodi pregled izraelskih kršitev človekovih pravic, ki je predviden do ponedeljka, a po mnenju pobudnikov peticije ni razloga, da bi s suspendiranjem sporazuma čakali.

»Ko pobijajo nedolžne civiliste, ko masakrirajo nedolžne otroke je naša dolžnost, da spregovorimo. Skupaj lahko dosežemo spremembe,« je na spletni novinarski konferenci dejala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

Nika Kovač FOTO: Borut Zivulovic Reuters

»Slovenija ima mesto v EU, v Varnostnem svetu ZN in Natu, a ena država ne more narediti vsega. Če prepričamo dovolj svetovnih voditeljev, potem lahko morda naredimo prvi korak,« je dejal premier Golob. Ob tem je izpostavil, da prizadevanja Združenih narodov blokirajo ZDA, EU pa ima po njegovih besedah še vedno možnost storiti prvi korak in opustiti sporazum z Izraelom.

»Pričakujem, da bo Evropska komisija ta teden predstavila poročilo, iz katerega bo jasno, da Izrael krši mednarodno humanitarno pravo. Če je temu tako, evropski voditelji nimajo druge izbire kot da suspendirajo sporazum,« je še povedal.

Spregovorili tudi zdravniki

Na novinarski konferenci so s pričevanji s terena spregovorili tudi zdravniki, ki so se nedavno vrnili iz Gaze. »Zdravstveni sistem v Gazi je bil načrtno in sistemsko uničen,« je povedala britanska pediatrinja Ana Jeelani. Ortoped Graeme Groom pa je opozoril, da zdravstveni sistem v Gazi ne vzdrži več števila poškodovanih, med katerimi so večinoma otroci in ženske. V bolnišnicah jim primanjkuje osnovnih pripomočkov, kot so denimo povoji za rane, nekatere bolnišnice pa so bile v izraelskih napadih na Gazo v celoti uničene.

Evropska komisija je ob pregledu izvajanja pridružitvenega sporazuma EU z Izraelom ugotovila, da obstajajo znaki, da Izrael morda ni spoštoval svojih obveznosti glede človekovih pravic, so v petek poročale tuje tiskovne agencije. Z ugotovitvami naj bi že seznanili stalne predstavnike članic. Rezultate pregleda in možne nadaljnje korake bo Kallas po napovedih v ponedeljek predstavila zunanjim ministrom članic na zasedanju v Bruslju.