Golob pod pritiskom: poslanci bodo glasovali o usodi referenduma o obrambnih izdatkih

Pred poslanci bo danes predlog za preklic posvetovalnega referenduma o obrambnih izdatkih, ki je v preteklih tednih močno naelektril politično ozračje. Kljub nekaterim informacijam, da bi predlagateljica Svoboda s predlogom lahko uspela, ta zadostne podpore nima zagotovljene. Doslej so jo ob predlagateljih napovedali le poslanci iz vrst Demokratov.

Predlog sklepa za preklic je pretekli petek v parlamentarni postopek vložila Svoboda. Za tak korak so se v največji vladni stranki na čelu z njenim predsednikom in premierjem Robertom Golobom odločili po nizu zapletov in srečanj, ki so sledili zeleni luči DZ predlogu Levice o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih in napovedi Gibanja Svoboda za referendum o članstvu v Natu.

Razpis referenduma o obrambnih izdatkih so pred dvema tednoma ob predlagateljici Levici soglasno podprli še v koalicijski SD ter opozicijskih NSi in SDS. Odgovoru, ali bodo tudi danes vztrajali pri izvedbi referenduma, so se z izjemo predlagateljice, ki pri referendumu vztraja, v preostalih naštetih strankah minule dni izogibali.

Iz SD so prihajala različna sporočila

Iz SD so prejšnji teden prihajala različna sporočila. Medtem ko je predsednik stranke Matjaž Han dejal, da bi bili pripravljeni podpreti umik referendumov, so v poslanski skupini zatrjevali, da bodo pri referendumu vztrajali. Ta teden so o tem razpravljali tudi na organih stranke, uradnih izjav glede glasovanja pa niso dajali, saj da bo vse jasno ob glasovanju.

V opozicijskih SDS in NSi so ta teden prst uperili v vladno koalicijo, ki da ima dovolj glasov, da reši situacijo, ki jo je po njihovem mnenju sama zakuhala. V NSi so se sicer še minuli teden zavzeli za preklic obeh referendumov.

Svoboda pri glasovanju ne more računati niti na glasove samostojnih poslancev Mihe Kordiša, Dejana Kaloha in Mojce Šetinc Pašek, ki so napovedali, da umika referenduma ne bodo podprli.

Za uspeh predloga bo sicer potrebna navadna večina, poslanci iz vrst Svobode in Demokratov, ki so edini doslej javno napovedali podporo, imajo skupaj 42 glasov.