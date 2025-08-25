OBISK

Ste slišali, kaj je Golob sporočil po srečanju s palestinsko zunanjo ministrico? (FOTO)

Iskreno verjamem, da je priznanje Palestine edino jamstvo za mir in varnost ter mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev z ramo ob rami, je ob obisku palestinske kolegice Varsen Agabekjan Šahin dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.
Fotografija: Varsen Agabekjan Šahin se je danes sestala tudi s premierjem Robertom Golobom, v torek se bo nato sestala še s predsednico republike Natašo Pirc Musar.  FOTO: Omrežje X Vlada Rs
Varsen Agabekjan Šahin se je danes sestala tudi s premierjem Robertom Golobom, v torek se bo nato sestala še s predsednico republike Natašo Pirc Musar.  FOTO: Omrežje X Vlada Rs

M. U.
25.08.2025 ob 17:28
25.08.2025 ob 17:39
M. U.
25.08.2025 ob 17:28
25.08.2025 ob 17:39

Iskreno verjamem, da je priznanje Palestine edino jamstvo za mir in varnost ter mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev z ramo ob rami, je ob obisku palestinske kolegice Varsen Agabekjan Šahin dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Gostja je medtem izrazila pričakovanje, da bo njeno domovino v septembru priznalo še več držav.

FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel

Upanje, da bo na septembrski konferenci o rešitvi dveh držav, ki bo potekala v New Yorku, še več držav priznalo Palestino, je izrazila tudi Fajonova.

Slovenija bo nadaljevala z močno podporo palestinski strani

»Pričakujemo, da bo še več drugih držav v septembru priznalo Palestino. Nekatere so to že napovedale, nekatere se še obotavljajo, a verjamemo, da bodo naredile korak naprej,« pa je dejala Agabekjan Šahin. Po njenih besedah v Ramali pričakujejo, da se bo število držav, ki so priznale Palestino, do konca septembra s 149 povečalo na okoli 160.

»Priznanje ni samo dejanje pravičnosti, temveč je ključni korak (...) proti udejanjanju rešitve dveh držav,« je dodala in se Sloveniji zahvalila za načelno držo pri zavzemanju za mir, moralno jasnost in neomajnost pri zagovarjanju spoštovanja mednarodnega prava in človekovih pravic.

Varsen Agabekjan Šahin se je danes sestala tudi s premierjem Robertom Golobom, v torek se bo nato sestala še s predsednico republike Natašo Pirc Musar. V okviru obiska jo bo predvidoma sprejela tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Tanja Fajon Palestina Robert Golob Izrael priznanje Varsen Agabekjan Šahin

